Hanoi (VNA) – Les exportations de pangas au premier semestre sont estimées à 1,4 milliard de dollars, en hausse de 90% par rapport à la même période de l’an dernier, a fait savoir l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

L’industrie du pangasius bénéficie d’un fort rebond de la demande des marchés d’importation du Vietnam après la pandémie de Covid-19. Photo d'illustration: VNA



Aujourd’hui, 117 marchés importent des produits à base de pangasius vietnamiens, soit 5 marchés de plus que le premier trimestre de 2021, a-t-elle indiqué, notant un fort rebond de la demande des marchés d’importation du Vietnam après la pandémie de Covid-19La Chine et Hong Kong (Chine) faisaient toujours partie des plus gros importateurs de pangasius vietnamiens au cours des six premiers mois de cette année avec 380 millions de dollars ( 124%).Ils sont talonnés par les États-Unis avec environ 370 millions de dollars ( 131%). Les prix des importations américaines de pangasius congelés en provenance du Vietnam jusqu’en fin avril ont renchéri de près de 2 dollars le kilo, à près de 5 dollars le kilo.Les ventes de pangagius vers les pays parties à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), notamment le Mexique, le Canada, l’Australie et le Japon, ont augmenté de 64% en rythme annuel, à 170 millions de dollars.Les professionnels du secteur ont prédit qu’après deux ans de ralentissement en raison de la pandémie, l’industrie du pangasius devrait entrer dans un nouveau cycle de croissance et atteindre 2,6 milliards de dollars d’exportations de pangasisus en 2022.En 2021, les ventes de pangasius sont estimées à 1,54 milliard de dollars, en hausse de 3% par rapport à 2020, tirées par certains marchés tels que les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie, la Russie et l’Egypte. – VNA