Hanoi (VNA) – Au premier semestre de cette année, plus de 72.000 Vietnamiens sont partis travailler à l’étranger, soit 65,72% du plan annuel ou plus de 1,55 fois plus élevé qu’à la même période de 2022, a fait savoir le Département de gestion des travailleurs vietnamiens à l’étranger relevant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (Molisa).

Des travailleurs vietnamiens partent pour la République de Corée. Photo : VNA

Le Japon, Taïwan (Chine) sont restés les premières destinations pour la main-d’œuvre vietnamienne, avec respectivement 34.508 et 31.538 personnes, suivis par la République de Corée, la Chine, Singapour, la Hongrie et d’autres marchés, a-t-il indiqué.

Pour la République de Corée, dans le cadre de la visite officielle du président sud-coréen Yoon Suk Yeol au Vietnam, le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung et son homologue sud-coréen de l'Emploi et du Travail, Lee Jung Sik, ont signé le 23 juin un protocole d'accord sur l'envoi et l’accueil de travailleurs vietnamiens en République de Corée, en vertu du système de permis de travail (EPS- Employment Permit System).

Le Molisa se coordonnera également avec les agences pour négocier des accords de coopération dans le domaine du travail avec un certain nombre de pays européens. On s’attend à ce qu’environ 110.000 travailleurs soient envoyés à l’étranger dans le courant de cette année.

Selon les chiffres du Département de gestion des travailleurs vietnamiens, le Vietnam compte près de 500 entreprises autorisées à exporter de la main-d’oeuvre. Les travailleurs vietnamiens sont présents dans une bonne quarantaine de pays et territoires et s’engagent dans environ 30 métiers différents. – VNA