Hanoï (VNA) - Après une longue période d'application des mesures de distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, depuis la mi-mars, le Vietnam a repris ses vols internationaux réguliers et a officiellement rouvert le tourisme.

Des touristes étrangers à Phu Quôc. Photo : VNA



En tant qu'ambassadeur du tourisme du Vietnam en République de Corée, Ly Xuong Can a déclaré que le Vietnam était devenu l'un des destinations touristiques préférées des Sud-coréens.



« Dans les temps à venir, nous essaierons d'attirer davantage de touristes sud-coréens au Vietnam », a-t-il annoncé.



Selon Ly Xuong Can, afin de renforcer l'attraction des touristes sud-coréens, le gouvernement et les agences compétentes du Vietnam doivent créer des programmes pour apporter un confort pratique, des coûts raisonnables et surtout une sûreté.



Il a souligné que le tourisme sûr est considérée comme le premier critère des touristes sud-coréens, suivi de la commodité et des coûts raisonnables.



Toujours selon Ly Xuong Can, le Vietnam a beaucoup de potentiel pour développer le tourisme. Avec des conditions naturelles et une topographie diverses, le Vietnam développe de nombreux types de tourisme, répondant aux préférences de voyage de nombreux touristes différents.



Après la pandémie de COVID-19, les touristes ont tendance à voyager de manière indépendante et en toute sécurité, et le Vietnam a donc de nombreux avantages pour les attirer. En outre, il est nécessaire d'avoir un système pour leur fournir des informations touristiques plus pratiques et plus diversifiée, a-t-il ajouté.



Le Vietnam est devenu une destination idéale pour les touristes sud-coréens dans un contexte où les relations de coopération et d'échange entre les deux pays se renforcent de plus en plus, les liaisons aériennes sont élargies et les produits touristiques vietnamiens sont bien accueillis par les touristes sud-coréens.



En 2019, avant l'épidémie de COVID-19, le nombre de touristes sud-coréens au Vietnam avait augmenté de 23,1 % par rapport à l'année précédente, atteignant le chiffre de 4,3 millions, ce qui représente 23,8 % du nombre total de touristes étrangers au Vietnam. -VNA