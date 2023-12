Photo d'illustration. Source: cafef.vn



Hanoi (VNA) – Le PDG de NVIDIA Corporation (États-Unis), Jensen Huang, a apprécié du grand potentiel et des opportunités dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle (IA), notamment les ressources humaines du Vietnam dans ce domaine, lors d’un séminaire récemment tenu à Hanoi.

Cet événement a été organisé par le ministère du Plan et de l’Investissement, le Centre national d'innovation (NIC) et NVIDIA Corporation, le No 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables.

Le Vietnam est le partenaire de NVIDIA et NVIDIA élargira davantage son partenariat existant avec le Vietnam et contribuera à l’avenir à l’industrie vietnamienne de l’IA, a déclaré Jensen Huang, qui s’est engagé à faire du Vietnam son deuxième pays et à établir une entité juridique au Vietnam.

Selon Jensen Huang, il est nécessaire d’améliorer les compétences et de disposer d'un contingent d'un million d’experts en IA. NVIDIA est prêt à coopérer avec le Vietnam pour améliorer les compétences et les infrastructures en IA.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, s'est engagé à créer des conditions favorables aux activités de NVIDIA au Vietnam.

Le ministre a appelé NVIDIA à promouvoir la recherche et la mise en œuvre de projets d'investissement dans les semi-conducteurs et l'IA au Vietnam ; à coopérer, investir, construire des centres de R&D, des laboratoires pour concevoir et développer ses puces semi-conductrices au NIC et les parcs de haute technologie ; à conseiller et soutenir le NIC en matière de formation des ressources humaines ; et à créer des conditions aux ingénieurs et étudiants vietnamiens pour faire des stages et travailler chez NVIDIA.

Il a également souhaité voir NVIDIA accompagner le Vietnam dans la construction d'un incubateur d'entreprises pour l'industrie des semi-conducteurs, aider le Vietnam à créer des entreprises de soutien à la fourniture de produits et de services ; continuer à élargir les activités de coopération et d'investissement des entreprises au Vietnam et à promouvoir la coopération avec les entreprises vietnamiennes typiques et développer un écosystème pour soutenir les industries des semi-conducteurs et de l'IA au Vietnam.

Partageant le potentiel de cette industrie, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a estimé que 2024 serait la première année où le Vietnam devrait mettre en œuvre la stratégie nationale pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs. L’industrie des semi-conducteurs n’est pas seulement une industrie fondamentale, mais aussi une industrie nationale clé pour les 30 à 50 prochaines années.

Le développement de l'industrie des semi-conducteurs est également une opportunité pour le Vietnam de reconstruire l'industrie électronique du pays (comme l'électronique grand public, l'électronique médicale, l'électronique industrielle...), a souligné Nguyên Manh Hung. -VNA