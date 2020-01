Hanoi, 15 janvier (VNA) - Le gouvernement américain prévoit qu'en 2020, les exportations de fruits frais des États-Unis vers le Vietnam augmenteront avec la présence des oranges Navel de la marque Sunkist.

Des oranges Navel de la marque Sunkist des Etats-Unis ont été importées au Vietnam . Photo: Vnexpress

Le 11 janvier, lors du lancement de la marque Sunkist sur le marché vietnamien, M. Benjamin Petlock, conseiller en agriculture du département américain de l'Agriculture, a déclaré que parmi les 97 millions de dollars d'exportations américaines de fruits frais durant 10 mois de l’année 2019, le Vietnam en représentait une part importante.Actuellement, le Vietnam est le 9e marché pour les fruits des États-Unis ; et ces derniers sont le deuxième marché pour les fruits vietnamiens.Le gouvernement américain prévoit qu'en 2020, les exportations de fruits frais des États-Unis vers le Vietnam augmenteront avec la présence des oranges Navel de la marque Sunkist. Le commerce agricole entre les deux pays est l'un des domaines les plus importants dans les relations bilatérales, qui se sont considérablement développées ces 25 dernières années.Jim Phillips, président de Sunkist Growers, a fait savoir que les oranges de Sunkist importées des États-Unis au Vietnam seront taxées à 20% et distribuées sur les marchés de gros ainsi que dans les supermarchés.Parmi plus de 40 types d'oranges de Sunkist, le Vietnam a autorisé trois oranges et mandarines à pénétrer sur son sol. On s'attend à ce qu'il y ait d'autres types de citron et d'oranges des États-Unis en cours de promotion, en attente d'un permis pour entrer prochainement au Vietnam."Le Vietnam est un marché de consommation très potentiel avec une bonne croissance. Nous nous attendons à ce que le taux actuel de 20% de taxe à l'importation soit réduit dans les temps à venir lorsque les deux gouvernements auront conclu des accords de libre-échange", a déclaré le représentant de Sunkist Growers.- CPV/VNA