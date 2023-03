Hanoi (VNA) - En 2022, le Vietnam est devenu le 3e fournisseur de produits aquatiques de la République de Corée, ses parts de marché atteignant 10,2%.

Le Vietnam est aussi un grand vendeur de crevettes sur le marché sud-coréen. Photo: congthuong

Le Vietnam reste le troisième fournisseur de fruits de mer de la République de Corée



En janvier 2023, le Vietnam a conservé son rang parmi les vendeurs étrangers dans ce pays de l’Asie de l’Est, avec 14.200 tonnes des produits aquatiques ( 17% en glissement annuel).



Selon les Douanes sud-coréennes, en janvier 2023, le Vietnam a importé 136.000 tonnes des produits aquatiques pour une valeur de 563 millions de dollars, dont 125.000 tonnes de produits frais et surgelés.



En plus de poissons frais et surgelés, le Vietnam est aussi un grand vendeur de crevettes et de céphalopodes transformés sur ce marché.



Selon les Douanes sud-coréennes, l’année dernière, la République de Corée a importé pour 6,47 milliards de dollars de produits aquatiques, d'un montant de 1,6 million de tonnes, venus de 109 pays et territoires, soit une augmentation de 3,9% en volume et de 12,7% en valeur par rapport à 2021.



Le Vietnam s'est classé 3e avec 161.900 tonnes pour une valeur de 915,8 millions de dollars ( 3,6% en volume et 15,3% en valeur par rapport à 2021), derrière la Chine et la Russie. - PCV/VNA

