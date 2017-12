Hanoi, 27 décembre (VNA) - Ce mardi, 26 décembre, c’est la journée de la population au Vietnam. Elle est placée cette année sous le thème “Dépister et traiter précocement les maladies et les handicaps prénataux et chez les nouveau-nés ”.

Photo : VNA

En Asie de l’Est, le Vietnam se trouve juste derrière le Japon en matière de dépistage prénatal et néonatal. Les grands centres médicaux vietnamiens sont capables de dépister 33 maladies génétiques.

L’objectif du pays est de dépister au moins quatre des maladies prénatales les plus répandues auprès de 70% des femmes enceintes et au moins 5 maladies les plus répandues chez les nouveau-nés.

Nguyen Van Tan, chef adjoint du département général de la démographie et du planning familial a souligné que les services de la santé réorganiseront les centres de dépistage prénatal et néonatal. Le personnel sera formé pour être capable de dépister et de traiter les maladies génétiques. Il est nécessaire de mettre en place une médecine préventive pour pouvoir dépister précocement les risques de maladie des foetus et des nouveau-nés dans la communauté. - VOV/VNA