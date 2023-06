L'Ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai (centre) et la Délégation vietnamienne à Genève. Photo : VNA



Au menu des discussions: la crise de la sécurité alimentaire et le risque de famine dans le monde. Le Vietnam était représenté par Lê Thi Tuyêt Mai, cheffe de la Mission vietnamienne auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève.



Le Vietnam reconnaît l'importance de l'aide humanitaire et soutient le rôle des agences des Nations unies dans la mobilisation et le fourniture de l'aide humanitaire dans les conflits, les catastrophes naturelles et autres situations d'urgence ainsi qu’une réponse efficace à l'insécurité alimentaire, a déclaré Lê Thi Tuyêt Mai, lors de la réunion l’ECOSOC.



Elle a déclaré que le Vietnam partageait les préoccupations et s'engageait à se joindre à la communauté internationale pour faire face au risque d'une crise mondiale de la sécurité alimentaire qui menace directement la vie de centaines de millions de personnes dans le monde, en particulier dans les pays sous-développés et ceux touchés par les conflits, les catastrophes naturelles, les épidémies ou le changement climatique.

Il est nécessaire de promouvoir la coopération multilatérale et la solidarité internationale pour trouver une solution globale et mondiale. L'objectif immédiat est de soutenir les pays menacés par les crises alimentaires, de rétablir les chaînes d'approvisionnement mondiales et de contrôler la pression à la hausse sur les prix agricoles pour se remettre après la pandémie de COVID-19.



Le Thi Tuyet Mai a souligné que la paix et la stabilité étaient les conditions préalables aux activités d'assistance humanitaire. Ces opérations ne peuvent être menées en toute sécurité et sans entrave que dans un environnement pacifique et stable.



Enfin, la diplomate vietnamienne a également affirmé que le Vietnam était prêt à se joindre aux efforts de la communauté internationale pour assurer la sécurité alimentaire mondiale, résoudre les défis urgents de l'augmentation de l'insécurité alimentaire et partager les expériences avec d'autres pays sur la garantie de la sécurité alimentaire nationale. -VNA