Granulés de bois. Photo : Association vietnamienne du bois et des produits forestiers

Hanoï (VNA) – La République de Corée et le Japon sont devenus les plus gros importateurs de granulés de bois vietnamiens, représentant plus de 95 % des exportations totales du Vietnam de ce produit, a rapporté l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers.Les granulés de bois exportés vers la République de Corée sont principalement fabriqués à partir de sous-produits de l'industrie de transformation du bois, tels que la sciure de bois, les copeaux de bois et les restes de bois. Les exportateurs se trouvent principalement dans la région du Nam Bô oriental où se concentrent les usines de meubles en bois.Au cours des cinq premiers mois de cette année, le volume de granulés de bois exportés vers la République de Corée a atteint 0,65 million de tonnes, soit l'équivalent de 96,1 millions de dollars en valeur, ce qui représente une baisse de 41 % en volume et de 45 % en valeur d'une année sur l'autre.Pendant ce temps, le marché japonais a montré une grande stabilité en volume et en prix. Entre janvier et mai, les exportations vietnamiennes de granulés de bois vers le Japon ont atteint 0,87 million de tonnes d'une valeur de 151 millions de dollars, en baisse de 5,7 % en volume et en hausse de 19,7 % en valeur par an. Les commandes reçues sont pour la plupart des contrats à long terme.Le prix à l'exportation vers la République de Corée en juin n'était que d'environ 110 dollars la tonne, tandis que celui vers le Japon variait de 145 à 165 dollars la tonne.Le Japon exige des granulés de bois cultivés localement dans les forêts avec une certification de gestion forestière durable (FSC). Cette source de matière première est principalement disponible dans les zones à forte concentration de forêts plantées au Vietnam, en particulier dans les régions du centre et du nord.Le Vietnam est devenu le deuxième plus grand fabricant de granulés de bois au monde, juste derrière les États-Unis. De 2013 à 2022, le volume et la valeur des exportations de granulés de bois du Vietnam ont respectivement été multipliés par 28 et 34.Selon le Département général des douanes du Vietnam, le Vietnam a exporté 1,57 million de tonnes de granulés de bois d'une valeur d'environ 256,5 millions de dollars au cours des cinq premiers mois de cette annnée. L'exportation est actuellement sur une tendance à la hausse.- VNA