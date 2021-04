Une plage au Vietnam. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Un vidéo de promotion touristique intitulé "Vietnam: Partir pour aimer - Appel de la mer" sera officiellement lancé sur la plateforme YouTube le 6 avril, a annoncé l’Administration nationale du tourisme (ANT).

Il s'agit d'un programme mis en œuvre par le Centre d'information touristique, l’ANT, avec l’assistance de Google et de VinPearl.

Publié à l'occasion de la saison estivale, le vidéo présente au public de belles images de la mer et des îles vietnamiennes ainsi que des activités passionnantes et intéressantes, motivant les touristes à voyager et contribuant à la relance du tourisme dans la période post-COVID-19.

Également selon l'ANT, le vote pour les World Travel Awards (WTA) a commencé le 30 mars 2021.

Pour voter pour le tourisme au Vietnam dans ces prix prestigieux, les lecteurs peuvent visiter le site Web: www.worldtravelawards.com. -VNA