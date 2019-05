Le vice-président indien Venkaiah Naidu. Photo: Indian express

Hanoi (VNA) – Le vice-président indien Venkaiah Naidu effectuera du 9 au 12 mai une visite officielle au Vietnam et participera à la Journée du Vesak 2019, sur invitation de son homologue vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh.

Le Vesak 2019 sera célébré du 12 au 14 mai au Centre culturel du bouddhisme de Tam Chuc, dans la province de Ha Nam (Nord). Il devrait accueillir 500 délégations internationales et des représentants de 112 pays et territoires, environ 1.650 délégués internationaux et 1.500 délégués vietnamiens, dont des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, outre 15.000-20.000 fidèles bouddhistes.

Le Vietnam et l’Inde maintiennent une amitié traditionnelle. En 2007, les deux parties ont établi un partenariat stratégique et ont porté ces liens au niveau de partenariat stratégique intégral en 2016.



Les liens politiques bilatéraux progressent bien. Les deux parties ont échangé des délégations de haut rang et disposent de plusieurs mécanismes de coopération comme le comité intergouvernemental Vietnam - Inde sur les sciences, les techniques, la culture, l’éducation, la consultation politique et le dialogue stratégique entre les deux ministères des Affaires étrangères.



Les relations de coopération dans la sécurité et la défense continuent de se développer. Les deux parties ont rehaussé leur dialogue des politiques sur la défense au niveau ministériel en 2016. La coopération en matière de défense s'étend aux forces navales, terrestres et aériennes et se concentre sur trois domaines que sont formation, industrie militaire et visites de navires.



Les relations commerciales et économiques sont considérées comme l'un des piliers du partenariat bilatéral. L'Inde figure parmi les 10 plus grands partenaires commerciaux du Vietnam et celui-ci est l'un des partenaires prioritaires de la politique "Agir vers l’Est" de New Delhi. -VNA