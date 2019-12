Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty, recoit le 12 décembre à Hanoï l'ambassadrice du Mexique au Vietnam, Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty, recoit le 12 décembre à Hanoï l'ambassadrice du Mexique au Vietnam, Sara Valdes Bolano . Photo: daibieunhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty, a reçu le 12 décembre à Hanoï l'ambassadrice du Mexique au Vietnam, Sara Valdes Bolano.

Le responsable vietnamien a déclaré que le Vietnam prenait en haute considéaration ses liens de coopération avec le Mexique et hautement appréciait son rôle sur la scène internationale.

Il s’est réjoui de la récente création du Groupe des députés d’amitié Mexique - Vietnam, déclarant que ce groupe constituait un pont pour les relations entre les deux organes législatifs.

L'Assemblée nationale du Vietnam soutient toujours le développement d'une coopération multiforme avec la Chambre des députés du Mexique en affinant les documents juridiques et en créant un cadre juridique favorable aux relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Comme les deux pays sont membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), Do Ba Ty a suggéré que le Vietnam et le Mexique profitaient de ces avantages pour renforcer les liens économiques et commerciaux.

Do Ba Ty a souhaité que le Vietnam et le Mexique développaient les relations bilatérales, notamment dans le contexte que l'année 2020 marquerait le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Mexique.

Pour sa part, l'ambassadrice Sara Valdes Bolano s'est engagée à redoubler d'efforts pour renforcer les relations entre les deux nations. -VNA