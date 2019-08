Hanoi (VNA) - Une délégation du Parti du travail (PT) du Mexique, dirigée par le coordinateur national Alberto Anaya, effectue du 25 au 30 août une visite de travail au Vietnam sur l’invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Trân Quôc Vuong (à droite), membre du Politburo et membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV, et Alberto Anaya, coordinateur national du PT. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Quôc Vuong, a reçu jeudi 29 août à Hanoi le coordinateur national du PT, Alberto Anaya.Trân Quôc Vuong a exprimé sa conviction que la visite de la délégation du PT contribuera à renforcer la solidarité, l’amitié et la coopération entre les deux Partis et les deux États, et a souhaité que la coopération entre les deux Partis se renforce et se développe dans les temps à venir.Il a hautement apprécié le soutien apporté par le PT et Anaya au Parti et au peuple vietnamiens ces dernières années, et a remercié le PT et Anaya d’avoir aidé le Vietnam à imprimer et publier des livres et des documents sur le Président Hô Chi Minh et le Vietnam, ainsi que sur les réalisations de l’œuvre de rénovation du Vietnam, et sur la souveraineté sur les archipels de Truong Sa et Hoang Sa, améliorant ainsi le travail de communication du PCV au Mexique et en Amérique latine.Alberto Anaya a pour sa part affirmé que les réalisations du Vietnam au cours des 30 dernières années dans les domaines du développement socio-économique, de la science et de la technologie, de la sécurité sociale et de la réduction de la pauvreté ont continué à être un encouragement, contribuant à renforcer la confiance dans le socialisme pour les forces de gauche et progressistes au Mexique, en Amérique latine et dans le monde.Il a ajouté que le PT souhaite développer davantage la solidarité et la coopération traditionnelle entre les deux Partis.À cette occasion, ils ont signé un accord de coopération entre les deux Partis pour la période 2019-2024.Un peu plus tôt, Alberto Anaya et le secrétaire et chef du bureau du Comité central du PCV, Nguyên Van Nên, ont eu un entretien au cours duquel les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque pays, ont échangé leurs vues sur des questions internationales d’intérêt commun, et ont discuté des mesures destinées à promouvoir et à développer davantage les relations entre les deux Partis dans les temps à venir.Au cours de sa visite au Vietnam, Alberto Anaya a rencontré la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong, et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mâ.Jeudi 29 août également, le membre du Comité central du PCV et directeur général de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Nguyên Duc Loi, a reçu la délégation du PT.Le directeur général de la VNA a remercié le PT pour son soutien précieux à l’œuvre de libération nationale du Vietnam dans le passé et au développement de la VNA.Il a dit qu’en tant qu’agence de presse gouvernementale, le VNA a reçu l’aide du PT pour imprimer et publier ses publications, y compris le magazine Vietnam Illustré, en Amérique latine.Alberto Anaya a souligné la position de plus en plus importante de la VNA, précisant que l’agence contribue à la vulgarisation des politiques et des programmes d’action du Parti, de l’État et du gouvernement vietnamiens.Le coordinateur national du PT a affirmé que son Parti continuerait d’aider VNA à imprimer et à publier des produits d’information au Mexique et en Amérique latine.-VNA