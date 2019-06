Les chefs des délégations parlementaires des pays de l'ASEAN posent pour une photo de groupe (Photo: VNA)

Bangkok, 23 juin (VNA) - Le 22 juin, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Uong Chu Luu, a assisté à la réunion des dirigeants de l'ASEAN avec les représentants de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), à l'occasion du 34e Sommet de l'ASEAN, à Bangkok, en Thaïlande.

Lors de la réunion, le président de la Chambre des représentants de Thaïlande et président de l'AIPA, Chuan Leekpai, a présenté le message de l'AIPA, affirmant que la communauté de l'ASEAN, centrée sur les habitants et axée sur les habitants, devait s'appuyer sur les efforts conjoints en faveur de l'égalité sociale et de l’Etat de droit. Lors de ce processus, les parlementaires des pays membres de l’AIPA jouent un rôle vital dans la mise en réseau des habitants et de l’ASEAN.

Le message a mis en évidence une série de problèmes urgents et de préoccupations des parlements de l’AIPA, notamment le changement climatique et l’environnement, la réduction de l’écart de développement, le terrorisme et la violence extrémiste, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, le trafic d'êtres humains et de drogue, la quatrième révolution industrielle, et le Code de conduite en mer Orientale, la sécurité maritime, la sécurité de l'eau, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, entre autres.

Le message recommandait à l'AIPA et à l'ASEAN de restructurer leur partenariat afin de mieux faire face aux défis et d'apporter des avantages aux populations de la région.

Lors de la réunion, les dirigeants de l’ASEAN ont salué les contributions de l’AIPA à la coopération avec l’ASEAN afin de surmonter les difficultés et les défis, de maintenir la solidarité et l’unité intérieures et de renforcer la collaboration avec les partenaires internationaux.

Ils ont souscrit au message du président de l’AIPA et ont souligné le rôle important de l’AIPA dans le processus de construction de la communauté de l’ASEAN et de mise en œuvre de sa vision 2025 sur les trois piliers de la paix, de la stabilité et de la prospérité de la région.

Le même jour, en marge de la réunion, le vice-président de l’AN vietnamienne, Uong Chu Luu, a rendu visite au président de la Chambre des représentants, Chuan Leekpai, et au président du Sénat de la Thaïlande, Pornpetch Wichitcholchai, pour féliciter le pays de sa récente élection et remercier son soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021.

Il s'est félicité de la croissance des relations entre le Vietnam et la Thaïlande et de leur parlement, la Thaïlande se classant désormais au 9ème rang des investisseurs étrangers au Vietnam et les échanges bilatéraux ayant atteint 17,5 milliards d’USD l'année dernière.

Uong Chu Luu a indiqué que les deux pays avaient échangé des délégations à tous les niveaux et coopéré dans des domaines aussi variés que la politique, l'économie, le commerce, l’investissement et la défense-sécurité, tout en collaborant étroitement sur les forums multilatéraux dans la région et dans le monde.

Félicitant le Parlement de Thaïlande pour son accession à la présidence de l’AIPA et à l’organisation de la 40ème Assemblée générale de l’AIPA, M. Luu a déclaré que son pays souhaitait tirer parti de l’expérience de la Thaïlande pour organiser la 41ème Assemblée générale de l’AIPA en 2020.

Les dirigeants thaïlandais ont déclaré que le Vietnam avait apporté une contribution positive au message du président de l'AIPA. Ils ont saisi cette occasion pour transmettre leur invitation à la présidente de l'AN vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, à assister à la 40ème Assemblée générale de l'AIPA en Thaïlande, en août prochain.

A cette occasion, le vice-président de l’AN Uong Chu Luu a également reçu le deuxième vice-président de l'AN cambodgienne, Khuon Sudary, félicitant le Cambodge pour la réussite de son organisation d'élections à tous les niveaux, ainsi que pour ses réalisations importantes à tous égards sous la direction du Parti du peuple cambodgien.

Il a déclaré que le Vietnam se félicitait de la coopération entre les organes des AN vietnamienne et cambodgienne, et des groupes de parlementaires, recommandant aux deux parlements de donner la priorité aux mesures visant à renforcer les liens entre eux et les deux nations pour la paix, la stabilité et la coopération au sein de l'ASEAN.

Khuon Sudary a estimé que les deux parties devaient organiser davantage de campagnes de communication pour aider les jeunes à mieux comprendre les relations traditionnelles entre les deux Partis et les deux États.

Il a ajouté que l'AN cambodgienne était disposée à collaborer avec son homologue vietnamien pour mettre en œuvre les accords de coopération signés et pour intensifier les échanges de délégations de haut rang.

Le 23 juin, le vice-président de l’AN, Uong Chu Luu, a assisté à la séance d’ouverture du 34e Sommet de l'ASEAN et se rendra à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande. -VNA