Hanoi, 6 janvier (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale, Phung Quoc Hien, a reçu le 6 janvier à Hanoi une délégation du Parti au pouvoir en Hongrie, Fidesz-Union civique hongroise, dirigée par sa vice-présidente Novak Katalin.

Photo : VNA

Le vice-président l'Assemblée nationale, Phung Quoc Hien, a salué la visite de la délégation du Parti Fidesz-Union civique hongroise au Vietnam alors que les deux pays se préparent pour le 70e anniversaire des relations diplomatiques (3 février), contribuant ainsi au renforcement de la coopération entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti Fidesz-Union civique hongroise.

Il a souligné que l'État et le peuple vietnamiensse n’oublient jamais l’aide précieuse et efficace de l'État et du peuple hongrois pour la défense nationale et la construction du Vietnam.

Phung Quoc Hien a espéré que les relations entre les deux Partis et les deux pays se développeraient davantage, contribuant ainsi à promouvoir la compréhension et les relations entre les deux nations et les peuples.

Il a souligné que la coopération entre les deux Assemblées nationales ces derniers temps a été encouragée par des visites mutuelles de hauts responsables des deux organes législatifs et de leurs agences.

Les deux parties se sont coordonnées et se sont soutenues lors de forums parlementaires multilatéraux, a-t-il dit, tout en proposant de continuer à intensifier les échanges et la coopération pour resserrer l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la Hongrie.



La vice-présidente du la Parti Fidesz-Union civique hongroise Novak Katalin a approuvé la proposition de Phung Quoc Hien, affirmant que les deux pays doivent élargir la coopération dans les domaines de leur potentiel tels que l'agriculture, les produits pharmaceutiques, l'application de la science et de la technologie au développement socio-économique.

Elle a déclaré que l'ambassade de Hongrie au Vietnam organisera de nombreuses activités pour marquer le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie. - VNA