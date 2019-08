Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty (droite) et le président de la Cour populaire suprême de Cuba Rubén Remigio Ferro.



Hanoi, 26 août (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty, a déclaré que le Vietnam appréciait grandement le sentiment que le peuple cubain avait donné au pays au cours des dernières années, lors d'une réception à Hanoi pour le président de la Cour populaire suprême de Cuba Rubén Remigio Ferro.



Do Ba Ty a déclaré que le Parti et le peuple vietnamiens gardaient toujours à l'esprit le soutien enthousiaste du Parti et du peuple cubains pendant la guerre de résistance et le développement national.





Sur le plan judiciaire, il a déclaré que le Parti vietnamien et les dirigeants de l’État soutenaient toujours fermement l’amitié entre les tribunaux des deux pays, comme en témoigne le mémorandum sur la coopération bilatérale signé en septembre 2013.





Il a suggéré que les deux pays continuent à développer leur partenariat dans divers domaines, notamment en ce qui concerne l'échange de délégations de haut rang et le partage de l'expérience judiciaire.





Ferro, pour sa part, a affirmé que les liens avec le Parti et le peuple vietnamiens sont importants pour Cuba, ajoutant que le pays peaufinait sa nouvelle Constitution et souhaitait donc tirer profit de l'expérience du Vietnam en la manière.

Il a également félicité le Vietnam d'avoir élevé sa voix en faveur de Cuba dans les relations extérieures et d'avoir surmonté les difficultés rencontrées au cours de son processus de développement national. -VNA