Photo de famille entre la délégation de l'AN du Vietnam et le vice-président de l’AN hongroise Jakab Istvan. Photo: VNA



Budapest (VNA) – L'Assemblée nationale vietnamienne (AN) souhaite toujours consolider et promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie, a déclaré lundi le vice-président de l'AN, Phung Quoc Hien.



Au cours de son entretien avec le vice-président de l’Assemblée nationale de Hongrie (ou Diète hongroise), Jakab Istvan, Phung Quoc Hien a déclaré que sa visite en Hongrie devrait contribuer à renforcer les relations d’amitié traditionnelle, de coopération et de partenariat intégral Vietnam – Hongrie.



En 2020, le Vietnam et la Hongrie se coordonneront pour célébrer le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques avec divers échanges culturels, des activités de promotion du tourisme, du commerce et de l'investissement afin de renforcer la connexion entre les habitants des deux pays, a-t-il affirmé.



Le vice-président de l’AN s'est félicité du développement fructueux des relations bilatérales dans plusieurs domaines, ainsi que de leur soutien mutuel lors des forums multilatéraux.



Phung Quoc Hien a remercié la Hongrie pour son soutien à la signature par le Vietnam de l'accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), suggérant à ce pays européen de promouvoir la ratification rapide de ces accords, contribuant à stimuler les liens économiques, commerciaux et d’investissement entre le Vietnam, l’UE et la Hongrie.



Il a également remercié la Hongrie d'avoir créé des conditions propices permettant à la communauté vietnamienne sur son sol de se stabiliser et de s'intégrer à la société du pays d’accueil. Elle constitue une passerelle importante contribuant à resserrer les liens d'amitié entre les deux nations, a-t-il estimé.

Il a salué le développement dynamique de la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. En effet, le commerce bilatéral a doublé en 2018 par rapport à l'année précédente pour atteindre 645,6 millions de dollars.



Les deux parties devraient renforcer la promotion du commerce et de l’investissement, soutenir les activités des entreprises des deux pays et coopérer dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'industrie pharmaceutique, la gestion des ressources en eau, la protection de l'environnement, la production agricole, l'industrie de transformation, la mécanique…, a-t-il suggéré.



Il a remercié la Hongrie d'avoir fourni une aide publique au développement (APD) d'un montant de 440 millions d'euros à certains projets au Vietnam, ainsi que 200 bourses d'études à des étudiants vietnamiens chaque année.



La santé et des équipements médicaux sont également des domaines de coopération potentiels, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam saluait et souhaitait voir la Hongrie ouvrir des usines pharmaceutiques modernes dans le pays.



En ce qui concerne la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale, le vice-président de l’AN du Vietnam a informé son hôte des tensions dans cette zone maritime au cours de ces dernières années et des violations de la souveraineté maritime du Vietnam.



Le Vietnam persiste sa politique de règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) en vue d’élaborer un Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC), a-t-il déclaré.



Le Vietnam salue l’attention et la position de la Hongrie et de l’UE sur la question de la Mer Orientale et la sécurité régionale, espérant que Budapest apporterait un soutien accru à ses points de vue et à ses positions justes en la matière, a-t-il souligné.



Phung Quoc Hien a exprimé son plaisir devant la coordination et le soutien mutuel entre les deux Assemblées nationales lors de forums interparlementaires régionaux et internationaux ; et leurs échanges de délégations, en particulier de haut niveau.



Louant la coopération efficace et pratique entre les deux Assemblées nationales ces dernières années, le vice-président de l’AN du Vietnam a exprimé son espoir que leurs liens législatifs se renforceraient grâce à la signature d'un cadre de coopération.



Pour sa part, Jakab Istvan a déclaré que la Hongrie admirait le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, affirmant que grâce à son processus de réforme, le Vietnam avait réalisé des avancées exceptionnelles en matière de croissance et de création d'emplois.



Auparavant, le vice-président de l’AN Phung Quoc Hien a rendu une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale hongroise László Kövér.

Phung Quoc Hien a abordé des contenus de coopération bilatérale dans l’économie et l’éducation, les liens d’amitié entre les deux organes législatifs et les deux peuples ; la sécurité, la sûreté et la liberté de la navigation ; et le respect du droit international en Mer Orientale, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale hongroise László Kövér a souligné que son pays considérait le Vietnam comme l’un de ses partenaires importants en Asie du Sud-Est, et souhaitait édifier une coopération étroite avec le Vietnam dans l’économie, la défense et la justice.

Il a demandé au Vietnam de créer des conditions propices pour la construction du Centre culturel et communautaire de la Hongrie à Hanoï.

La Hongrie suit de près et soutient les points de vue du Vietnam dans le règlement des litiges en Mer Orientale par voie pacifique, a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa visite de travail en Hongrie, le vice-président de l’AN Phung Quoc Hien et les députés vietnamiens a eu une séance de travail avec le ministère hongrois de l’Innovation et de la Technologie. Les deux parties ont discuté des orientations de développement, du choix de technologies, de la taille, de la gestion et du fonctionnement du chemin de fer à grande vitesse du Vietnam dans l’avenir.

Phung Quoc Hien a également eu des échanges avec le secrétaire d'Etat hongrois chargé des Transports Toth Peter, les dirigeants de l’Office hongrois de voie ferrée et de certaines compagnies ferroviaires hongroises.

Le même jour, la délégation de l’AN du Vietnam a rencontré le groupe de députés d’amitié Hongrie – Vietnam et participé au banquet donné par le vice-président de l'Assemblée nationale hongroise Jakab Istvan.

Le 29 octobre, la délégation de l’AN du Vietnam a rendu visite à la communauté des Vietnamiens en activité au centre commercial Sarga Bufe et travaillé avec l’ambassade du Vietnam en Hongrie. -VNA