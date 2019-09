Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty (gauche) et le vice-président du Bundestag allemand, Thomas Oppermann. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty, en tête d’une délégation de haut niveau de l'Assemblée nationale du Vietnam, a effectué une visite de travail en Allemagne du 24 au 27 septembre.

Le 26 septembre à Berlin, Do Ba Ty et la délégation vietnamienne se sont entretenus avec le vice-président du Bundestag allemand, Thomas Oppermann, et a rencontré le président de la Commission de la défense du Bundestag, Wolfgang Hellmich, et s'est rendu à l'ambassade du Vietnam en Allemagne.

Lors de l’entretien, Do Ba Ty, a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance au développement des relations avec l'Allemagne dans tous les domaines et considérait l'Allemagne comme son partenaire important fiable. Il a remercié l’assemblée parlementaire d'avoir soutenu le gouvernement dans le maintien des aides publiques au développement (APD) en faveur du Vietnam, affirmant que les projets d'APD de l'Allemagne contribuaient pour une part importante au développement socio-économique du Vietnam. Il a demandé à la partie allemande de continuer à accorder une attention particulière au Vietnam dans les domaines que l’Allemagne dispose des atouts comme la formation professionnelle, l’adaptation au changement climatique.

Les deux parties ont convenu que le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne se développait de manière satisfaisante. L'Allemagne reste l'un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l'Union européenne (EU), avec un commerce bilatéral affiché de plus de 10 milliards de dollars en 2018. Outre la coopération politique, économique, commerciale et d’investissement, la coopération parlementaire est l’un des piliers importants des liens bilatéraux.

Thomas Oppermann, de son côté, a affirmé son soutien à la ratification rapide de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et de l'accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA). L’Allemagne est prêt à coopérer avec le Vietnam en matière de formation professionnelle, d’envoi d'infirmières vietnamiennes en Allemagne, d’échanges culturels par le biai du l’Institut Goethe-au Vietnam. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans d'autres domaines tels que défense, science – technologie, industrie ...

Do Ba Ty, a demandé à l'Allemagne et aux pays de l'UE de soutenir la position du Vietnam et de l'ASEAN face à la question de Mer Orientale, appelant les parties à ne pas répéter les actes de violation, le non-recours à la force et les actions militaires, à respecter les droits légaux des pays, à régler les différends par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Auparavant, le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnal, Do Ba Ty, et la délégation vietnamienne avaient travaillé avec le président de l'Assemblée nationale de Hesse, Boris Rhein, le gouverneur de Hesse, Volker Bouffier. Ils se sont rendus au consulat général du Vietnam à Francfort.

Les dirigeants de Hesse ont exprimé le souhait de continuer à promouvoir une coopération plus étroite avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'industrie.

Do Ba Ty, a déclaré que le Vietnam prêtait toujours une grande importance à la coopération avec les Länder allemands, dont la Hesse, considéran comme une relation de coopération particulière, un modèle pour le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne.

S'agissant de la coopération entre le Vietnam et Land de Hesse, les deux parties ont souligné de grands potentiels et opportunités pour un développement plus efficace, en particulier dans l’industrie, la pharmacie, la formation professionnelle.

Les deux parties ont convenu que la mise en œuvre efficace du projet de l’Université Vietnam-Allemagne, un projet phare dans la coopération dans la formation entre les deux pays, revêtait une grande importance et témoignait de la bonne volonté de l’Allemagne dans le soutien du Vietnam dans le développement des ressources humaines à l’époque de la révolution industrielle 4.0.

En Allemagne, le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty, et la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam ont rencontré le chef de l'armée allemande, le Groupe des parlementaires d'amitié avec l'ASEAN de l'Assemblée nationale allemande. -VNA