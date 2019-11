Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (gauche) et le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute . Photo: VNA

Yaoundé (VNA) – Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a demandé au gouvernement camerounais et au Premier ministre Joseph Dion Ngute de favoriser les activités des entreprises vietnamiennes dans leur pays.

Lors de son entretien avec le Premier ministre camerounais, Vuong Dinh Hue a affirmé la volonté du Vietnam d’intensifier sa coopération multiforme avec les pays africains, dont le Cameroun, notamment dans l’économie.

Il a également souligné la nécessité d’achever dans les meilleurs délais les négociations et la signature d'accords de protection et d’encouragement des investissements, de non double taxation entre les deux pays.

Il a en outre proposé de multiplier les échanges de délégations de tous niveaux.

De son côté, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a affirmé que son pays souhaitait intensifier sa coopération intégrale avec le Vietnam, notamment dans la politique, l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’industrie de transformation.

Les deux dirigeants ont discuté des mesures de soutien en faveur des entreprises vietnamiennes, dont Nexttel – un joint-venture entre le groupe de télécommunications vietnamien Viettel et son partenaire au Cameroun.

Durant sa visite de travail les 1er et 2 novembre au Cameroun, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a aussi eu des séances de travail avec des responsables de l’Assemblée nationale camerounaise, des cadres et employés de Nexttel. -VNA