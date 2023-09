La Havane, 17 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rencontré le 16 septembre le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz dans le cadre de la visite du responsable vietnamien dans ce pays des Caraïbes pour le sommet du Groupe des 77 plus la Chine (G77 Chine).

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (gauche) et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Photo : VNA

Tran Hong Ha a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple vietnamiens se souviendraient toujours du soutien sans réserve de Cuba, et qu'ils chérissaient et restaient déterminés à approfondir la solidarité traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays.



Le Vietnam soutient la juste cause révolutionnaire de Cuba et fera davantage d'efforts, avec Cuba, pour surmonter les défis actuels, a-t-il promis, suggérant que les deux parties maintiennent leur étroite coopération pour créer les conditions optimales permettant à leurs entreprises de renforcer leurs liens commerciaux et d'investissement.

Photo : VNA

Pour sa part, Manuel Marrero Cruz a souligné la fraternité entre le Vietnam et Cuba et a remercié le Vietnam pour son soutien, notamment dans son approvisionnement en riz, à travers des dons et des contrats commerciaux.



Les relations bilatérales sont florissantes, comme en témoignent la visite à Cuba du président de l'AN Vuong Dinh Hue en avril et le voyage au Vietnam plus tard ce mois-ci du plus haut législateur cubain pour commémorer le 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro dans la zone libérée du Sud Vietnam.

L'hôte a convenu d'ordonner aux ministères et agences de se coordonner plus étroitement avec le Vietnam pour promouvoir les investissements bilatéraux et les relations commerciales, en particulier dans les domaines de l'agriculture, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et des infrastructures, soulignant que les deux parties sont désormais en mesure de passer à une nouvelle phase de relations bilatérales de la coopération économique et commerciale.

Le vice-Premier mlinistre Tran Hong Ha visite le parc industriel ViMariel investi par le groupe vietnamien Viglacera. Photo : VNA

Le même jour, Tran Hong Ha a reçu le ministre cubain de la Construction, René Mesa Villafana, et a visité le parc industriel ViMariel investi par le groupe vietnamien Viglacera.



Situé dans la zone spéciale de développement de Mariel, ViMariel, le premier et le seul parc industriel investi par le Vietnam dans ce pays des Caraïbes, abrite 64 projets d'investissement d'une valeur de 3,3 milliards de dollars, dont 44 opérationnels. - VNA