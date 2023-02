Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 22 février à Hanoï Simon Harford, directeur de l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète (Global Energy Alliance for People and Planet-GEAPP).Lors de la réception, le vice-Premier ministre a déclaré qu’avec la participation à l’accord de Partenariat pour une transition énergétique juste ( JETP ), le Vietnam souhaitait recevoir les conseils et l’assistance technique des partenaires internationaux dans le processus de mise en œuvre de cet accord. Il a déclaré souhaiter que les partenaires internationaux, dont la GEAPP, continuent de donner des conseils au Vietnam et de le soutenir dans l'élaboration de politiques et d'un environnement juridique favorable aux projets de transition énergétique dans le cadre du JETP.Parlant du projet de construction d'un modèle de centre de l'industrie des énergies renouvelables offshore, de la production d'énergie éolienne et de l’idée de construire un axe régional de transport d'énergie intelligent trans-Asie-Pacifique, Tran Hong Ha a insisté sur la nécessité des études sur la réserve électrique, la production de carburants propres, les solutions de transport et d’exportation d’énergies renouvelables…Pour sa part, Simon Harford a informé son interlocuteur de son travail avec un certain nombre de ministères et de partenaires au Vietnam...La GEAPP s’engage à être un partenaire à long terme et est prête à donner des conseils et à soutenir des solutions appropriées ainsi qu'à mobiliser des partenaires internationaux dans les domaines de la technologie, de la finance et de la gouvernance, afin que le Vietnam puisse utiliser davantage de sources d'énergies propres, développer la production, créer plus d'emplois dans de nouvelles industries, devenir le premier pays de la région en matière d'énergies renouvelables, a affirmé le directeur de la GEAPP.-VNA