Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai présente ses vœux du Têt à Dien Bien. Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, à la tête d’une délégation du gouvernement, s'est rendu dans la province septentrionale de Dien Bien pour présenter ses meilleurs vœux du Tet du Dragon 2024.Lê Minh Khai a apprécié les efforts du Comité provincial du Parti, de l’autorité locale, de l'armée et des habitants des différents groupes ethniques de Dien Bien qui ont obtenu l'an passé de nombreux résultats positifs, contribuant à la mise en œuvre réussie du plan socio-économique du pays. Fin 2023, le taux de pauvreté dans l'ensemble de la province a connu une baisse de 4,17 points en un an.Lê Minh Khai a exhorté les services compétents à maintenir leur attention particulière envers les foyers dans le besoin, les habitants des régions montagneuses et frontalières, ainsi que de celles ayant rendu des services méritoires à la nation afin que tous puissent célébrer un Têt décent.Dans le cadre de cette tournée, le vice-Premier ministre a rendu visite et formulé ses meilleurs vœux du Tet aux officiers et soldats du poste de garde-frontière de Si Pha Phin (commune homonyme, district de Nam Po) ; aux familles ayant rendu des services méritoires à la Patrie, à des foyers pauvres, à des ouvriers en situation difficile des districts de Nam Po et Muong Cha, province de Dien Bien Il a également participé à l'inauguration de deux "maisons du cœur" pour deux foyers déshérités dans ces districts.Auparavant, Le Minh Khai et sa suite étaient allés offrir de l'encens et des fleurs au temple des martyrs du champ de bataille de Dien Bien Phu et au cimetière des martyrs de la colline A1, avaient visité le musée de la victoire de Dien Bien Phu, et rendu visite et offert des cadeaux à des familles méritoires envers la Patrie.-VNA