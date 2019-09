Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (droite) et son homologue biélorusse Igor Lyashenko. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue, le vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko effectue du 24 au 26 septembre une visite officielle au Vietnam. Les deux vice-Premiers ministres se sont entretenus mercredi après-midi à Hanoï.



Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé la volonté du Vietnam de consolider et développer son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec la Biélorussie. De son côté, le vice-Premier ministre Igor Lyashenko a déclaré que le Vietnam était l’une des priorités dans la politique extérieure de son pays pour l’Asie du Sud-Est et, plus généralement, pour l’Asie.



Les deux parties ont convenu de continuer d’échanger régulièrement des délégations, notamment celles de haut niveau, afin de renforcer la confiance politique mutuelle. Elles ont également décidé de renforcer leur coordination dans l’action au sein des forums multilatéraux tels que les Nations Unies, le Mouvement des Non-Alignés, afin de contribuer à défendre les intérêts nationaux de chaque pays, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité du monde.



Les deux parties se sont mises d’accord sur diverses mesures propres à accélérer le développement des relations bilatérales dans l’économie, telles que coopération pour assurer l’efficacité de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, et du protocole concernant le soutien à la production de véhicules à moteur au Vietnam. Les deux vice-Premiers ministres ont annoncé que la première joint-venture entre leurs pays dans l’automobile serait inaugurée le 26 septembre dans la province vietnamienne de Hung Yen (Nord).



Vuong Dinh Hue et Igor Lyashenko ont décidé de continuer de développer la coopération bilatérale dans les sciences, l’éducation, la culture, la défense – sécurité, ainsi que de favoriser la coopération décentralisée.



A cette occasion, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a remercié la Biélorussie pour son soutien aux Vietnamiens vivant sur son sol, avant de souhaiter qu’elle continue de créer des conditions favorables à leurs activités, contribuant à la consolidation de l’amitié entre les deux nations.



S’agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, le vice-Premier ministre biélorusse a affirmé son soutien à la position du Vietnam sur le règlement pacifique des différends territoriaux, dont ceux en Mer Orientale, sans recourir à la force ni menacer d’y recourir, et avec la participation de toutes les parties concernées.



Après leur entretien, les deux vice-Premiers ministres ont assisté à la signature d’un programme de coopération entre les ministères vietnamien et biélorusse de la Culture pour la période 2020-2022. -VNA