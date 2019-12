Hanoi, 31 décembre (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a présidé une téléconférence le 31 décembre à Hanoi avec des localités pour discuter des recettes et des dépenses du budget de l'État 2019.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de la téléconférence le 31 décembre à Hanoi. ¨Photo : VNA

Lors de l'événement, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a informé les participants des informations lors de la téléconférence entre le gouvernement et les localités pour mettre en œuvre la résolution de la 14e Assemblée nationale sur le développement socio-économique 2020.

Il a déclaré que 2019 était la deuxième année consécutive où les 12 objectifs clés avaient été atteints, avec sept d'entre eux dépassés. Le produit intérieur brut a augmenté de 7,02%, supérieur à l'objectif fixé par l’Assemblée nationale, plaçant le pays parmi les économies les plus dynamiques de la région et du monde.

Dans un contexte de déclin du commerce mondial, les import-exports ont atteint un niveau record de 518 milliards de dollars, avec des exportations en hausse de 8,1%. Le commerce de détail total de biens et services a augmenté de 12%, tandis que plus de 138.000 nouvelles entreprises ont été créées au cours de l'année.

C'est également la deuxième année consécutive que la collecte du budget de l'État atteint près de 32.000 milliards de dongs (1,39 milliard de dollars) et que les 63 villes et provinces ont atteint leurs objectifs de collecte de revenus, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères, aux organes et aux localités de continuer à respecter les lois concernant la gestion et l'annulation de la dette, le paiement tardif des impôts et à utiliser les progrès technologiques dans la collecte et les dépenses budgétaires, entre autres.

Ils étaient également tenus de faire face aux difficultés rencontrées par les entreprises, de leur fournir tout le soutien possible et de continuer à mener des inspections de dédouanement après la douane.



Dans le même temps, ils doivent intensifier la lutte contre les fraudes commerciales et la contrebande, et établir un budget pour les cinq prochaines années pour assurer la réalisation des objectifs de développement socio-économique à l'avenir.

Au 31 décembre, la collection totale du budget de l'État dépassait 1.539.322 milliards de dongs, en hausse de 9,1% par rapport au plan prévu.

Cette année, le ministère des Finances a découvert 17.300 cas de violation dans le domaine des douanes et a suggéré de récupérer 25,1 milliards de dongs au budget de l'État.

Le montant total de la dette fiscale dépassait 80.800 milliards de dongs fin décembre, en hausse de 5,9% en glissement annuel.

Le dépassement du budget de l'État a été ramené à moins de 3,4% contre 3,7% et les dettes publiques ont été diminuées à 56,1% contre 63,7% fin 2018.-VNA