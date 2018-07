Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors d’une réunion du Comité gouvernemental de pilotage de la gestion des prix, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a demandé à la Banque d’Etat d’assurer la flexibilité de la politique monétaire et une bonne coordination avec les autres domaines de l'économie. Objectif : maîtriser l’inflation, éviter un double impact négatif en cas d’augmentation des taux de change et du cours du pétrole dans le monde.

Vuong Dinh Hue, également président du Comité gouvernemental de pilotage de la gestion des prix, a appelé les organes compétents à surveiller de près la situation économique du pays pour prendre les mesures appropriées à la réalisation de cette mission.

Le vice-Premier ministre a recommandé au ministère de la Santé et à la Sécurité sociale du Vietnam de chercher à diminuer les prix des médicaments et des équipements médicaux.

Devant la forte hausse des prix de la viande de porc au mois de juin, il a ordonné au ministère de l’Agriculture et du Développement rural d’être prudent, d’analyser profondément la situation afin d'assurer une production raisonnable au 2e semestre. Il a en outre insisté sur la nécessité de renforcer la communication et de fournir les informations opportunes aux médias.

L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en juin de 0,61%, soit un niveau proche des prévisions de l'ordre de 0,43-0,85% et publiées à l'issue de la réunion du 29 mai dernier du Comité gouvernemental de pilotage de la gestion des prix.

Selon Nguyen Anh Tuan, directeur du Département de gestion des prix du ministère des Finances, le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le tarif de l’électricité cette année.

Lors de la réunion, les ministères et organes compétents ont présenté des mesures à prendre d’ici à la fin de l’année concernant les produits risquant le plus d'être soumis à l’inflation, comme la viande de porc, les carburants, les services liés à l’éducation et à la santé, les tarifs des transport et des télécommunications. -VNA