Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a assisté mercredi soir, à Thai Binh, à une soirée de gala en soutien aux élèves démunis.

L’évènement était organisé par la Radio-Télévision de Thai Binh, en collaboration avec les Services provinciaux du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ; de l’Education et de la Formation ; et la Croix-Rouge de Thai Binh.

Le but était de collecter de l’argent en faveur d'élèves démunis.

Lors de cette soirée, le comité d'organisation a reçu plus de 1,7 milliard de dôngs.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue et les dirigeants de la province ont remis 89 cadeaux, d’une valeur unitaire de 3 millions de dongs, à des élèves démunis. Vuong Dinh Hue a également offert 50 millions de dongs au fonds local d'aide à la scolarisation des enfants en situation difficile.

Lors de la précédente soirée de gala, l’argent collecté avait permis de financer la construction de 7 "maisons du cœur". De nombreux élèves en situation difficile s'étaient aussi vu offrir des vélos et des cadeaux du Têt. -VNA