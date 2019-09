Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et la ministre cubaine du Travail et de la Sécurité sociale, Margarita M. Gonzalez Fernandez . Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 13 septembre à Hanoï la ministre cubaine du Travail et de la Sécurité sociale, Margarita M. Gonzalez Fernandez, en visite de travail au Vietnam.

Soulignant la coopération et l’amitié spéciales entre le Vietnam et Cuba, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a déclaré que le Vietnam était prêt à partager ses expériences de développement avec Cuba.

La ministre cubaine du Travail et de la Sécurité sociale a informé son interlocuteur des activités de sa délégation au Vietnam. Outre la participation à la 37e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba, les représentants du ministère cubain du Travail et de la Sécurité social avaient travaillé avec des responsables du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Les deux parties avaient abordé des questions liées au développement des ressources humaines, à la garantie des droits et intérêts légitimes des travailleurs, à la réduction de la pauvreté…

Margarita M. Gonzalez Fernandez a affirmé la volonté de Cuba de coopérer et d’échanger des expériences avec le Vietnam concernant l’envoi de travailleurs à l’étranger, l’emploi, etc.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a encouragé les deux ministères à intensifier leur coopérer afin d’améliorer les politiques dans leurs secteurs au service du développement durable de leurs pays. Il a déclaré que le Vietnam soutenait toujours les réformes économiques de Cuba pour promouvoir le développement durable. -VNA