Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a discuté avec les auorités la province de Hai Duong et les responsables de l'hôpital Bach Mai sur le traitement des patients de COVID à l'hôpital de campagne. Photo : VNA

Hai Duong (VNA) - Le 31 janvier, au soir, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s’est rendu dans les provinces de Hai Duong pour contrôler l’application des consignes sanitaires et le traitement des patients de Covid-19 dans la province de Hai Duong (Nord).

À l'hôpital de campagne traitant des patients atteints de COVID-19, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'est dit satisfait des équipements et installations médicaux modernes installés ici par l'hôpital Bach Mai. Le professeur, Docteur Nguyen Quang Tuan, directeur de l'hôpital Bach Mai, chef de la mission spéciale de cet hôpital qui soutient directement le traitement des patients atteints de COVID-19 à Hai Duong, a informé au vice-Premier ministre Vu Duc Dam que les équipements les plus modernes, la meilleure équipe de médecins de l’hôpital de Bach Mai ont été mobilisé pour soutenir Hai Duong.

Jusqu’au 31 janvier, l'hôpital de campagne de Hai Duong traite 34 patients de COVID-19. Au Centre de contrôle des maladies (CDC) de Hai Duong, le chef adjoint du gouvernement a noté que cet établissement doit faire plus d'efforts avec rapidité pour pouvoir tester tous les échantillons dans les 6 prochains jours.

«Nous aurons un Tet plus difficile, un Tet plus spécial que d'habitude, mais nous sommes convaincus que les habitants de Hai Duong surmonteront les difficultés, a partagé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la réunion avec le Comité de pilotage de prévention et de lutte contre le Covid-19 de la province de Hai Duong,

Lors de la séance de travail avec le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, le vice-président du Comité populaire provincial de Hai Duong, Luong Van Cau lui a informé que jusqu’à l'après-midi du 31 janvier, la province de Hai Duong avait enregistré 178 cas de COVID-19.

Le soir du 31 janvier, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a inspecté la mission de prévention et de lutte contre le Covid-19 à Dong Trieu, Quang Ninh. -VNA