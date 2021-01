Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a apprécié des réalisations complètes et marquantes du secteur de la culture, des sports et du tourisme ces dernières années, notamment celles en 2020 ayant contribué à la mise en œuvre du double objectif du pays.

Panorama de la conférence. Photo : VNA

S’exprimant lors d’une conférence sur la mise en œuvre des travaux du secteur de la culture, des sports et du tourisme en 2021 tenue en ligne à Hanoï, à Da Nang et à Ho Chi Minh-Ville, le 8 janvier, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a affirmé que malgré l’épidémie et les catastrophes naturelles en 2020, tout le système politique, le Parti, l’armée et la population vietnamiens se sont efforcés pour mieux faire qu’en 2019, en particulier le secteur de la culture, des sports et du tourisme.

Au cours des cinq années dernières, le secteur de la culture, des sports et du tourisme a obtenu des réalisations encourageantes. En effet, le tourisme vietnamien a connu un développement spectaculaire, avec le niveau de la croissance dans le groupe des pays les plus rapides du monde.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo: VNA



En 2021, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a exprimé l’espoir que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme appliquerait les avancées de technologies de l’information dans tous ses domaines de gestion.

Cette année, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme continue de mettre en œuvre de manière synchrone et flexible des politiques pour stimuler la demande et relancer le tourisme domestique. L'industrie sans fumée élabore des plans pour accueillir activement les touristes internationaux après le contrôle de l'épidémie de COVID-19. Le pays vise à servir 80 millions de touristes nationaux pour des recettes totales d’environ 337 000 milliards de dôngs (14,6 milliards de dollars).

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam s'exprime lors de cet événement. Photo: VNA



Concernant les sports, les unités concernées préparent activement l’organisation avec succès des 31es Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et des 11es Jeux Para de l'Asie du Sud-Est (ASEAN Para Games 11), outre la participation aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques au Japon.

En outre, le ministère continue à multiplier les activités culturelles et artistiques à la fois traditionnelles et modernes pour promouvoir l'identité culturelle nationale. -VNA