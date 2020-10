Hanoi (VNA) - À l’occasion de la Journée des hommes d’affaires vietnamiens, le 13 octobre, le vice-Premier ministre Truong Hoà Binh a rencontré les membres de l’Association des jeunes entrepreneurs et du club Sao Do (Étoile Rouge).

Photo : VNA

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans le développement économique national et afin de faciliter ses activités dans l’avenir, le gouvernement offrira aux entreprises un meilleur environnement d’affaires, a déclaré le vice-Premier ministre. Les entreprises vietnamiennes doivent se moderniser et accroître leur compétitivité, a-t-il insisté.Truong Hoà Binh a également incité à la création de nouvelles startups et à l’application des nouvelles technologies dans la production. Afin de répondre aux exigences des employeurs étrangers installés au Vietnam, il est indispensable d’investir dans la formation professionnelle, a-t-il ajouté.Il a demandé au club Sao Do de soutenir les programmes des jeunes hommes d’affaires. - VOV/VNA