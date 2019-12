Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh qui a reçu mardi 17 décembre le gouverneur de la préfecture de Tochigi au Japon, a demandé à la localité japonaise d’encourager ses entreprises à investir au Vietnam.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (à droite) et le gouverneur de la préfecture de Tochigi au Japon, Fukuda Tomikazu. Photo: VNA

Prenant note des progrès positifs dans la coopération entre le Vietnam et la préfecture de Tochigi ces dernières années, le dirigeant vietnamien a salué le travail du gouverneur Fukuda Tomikazu pour promouvoir les liens avec le Vietnam dans le domaine du travail et de la formation des ressources humaines.Un séminaire sur les mesures destinées à élargir la coopération dans le domaine du travail entre le Vietnam et le Japon se tiendra lors de la visite actuelle du gouverneur au Vietnam.Le vice-Premier ministre permanent a souligné le développement solide du partenariat stratégique entre les deux pays, ajoutant que le Vietnam attache de l’importance à la collaboration bilatérale au niveau local.Il a informé l’invité que le secrétaire général du Parti libéral-démocrate et président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshihiro, dirigera une délégation de 1.000 personnes au Vietnam en janvier 2020. Le Vietnam prévoit d’organiser une conférence des dirigeants locaux japonais et vietnamiens à cette occasion.Le gouverneur Fukuda a déclaré qu’il admire le développement rapide du Vietnam dans le passé, notant que 22 entreprises de sa préfecture investissent au Vietnam, alors qu’il y a environ 6.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant dans sa préfecture.Selon le gouverneur, la plupart des travailleurs vietnamiens à Tochigi sont employés dans les soins aux personnes âgées, l’agroalimentaire et l’agriculture. La préfecture s’efforce de créer les meilleures conditions possibles pour les travailleurs vietnamiens, a-t-il déclaré.Il a exprimé le souhait que sa visite contribue aux liens économiques et touristiques entre le Vietnam et le Japon. - VNA