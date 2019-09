Rencontre entre le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et la présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Sur invitation du gouvernement singapourien, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et son épouse effectuent du 22 au 24 septembre une visite officielle à Singapour.



Lundi 23 septembre, le vice-Premier ministre vietnamien a rendu une visite de courtoisie à la présidente singapourienne Halimah Yacob. Il s’est également entretenu avec le vice-Premier ministre singapourien Heng Swee Keat et a rencontré le ministre coordinateur pour la Sécurité nationale, Teo Chee Hean.



Lors de ces rencontres, Truong Hoa Binh a déclaré que le Vietnam attachait de l’importance au développement de sa coopération avec Singapour sur la base du respect mutuel et de l’intérêt commun. Il a souligné l’importance du partenariat stratégique Singapour-Vietnam pour l’intérêt de chaque pays comme pour la solidarité et le développement de la Communauté de l’ASEAN.



Les deux parties ont indiqué que le commerce et l’investissement étaient des secteurs de coopération importants. Singapour est actuellement le 3e plus grand investisseur étranger au Vietnam avec plus de 2.000 projets en vigueur et un capital total de près de 50 milliards de dollars. Les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) contribuent activement au développement socio-économique du Vietnam tout en apportant des intérêts économiques à des entreprises singapouriennes.



Le vice-Premier ministre vietnamien a insisté sur la nécessité de renforcer les relations économiques bilatérales. Il a déclaré saluer la participation des sociétés singapouriennes à l’actionnarisation des entreprises publiques vietnamiennes, ainsi que leurs investissements dans le développement des infrastructures, la logistique, le secteur financier et bancaire, les industries auxiliaires, la start-up et l’innovation...



Les dirigeants singapouriens se sont déclarés prêts à soutenir le Vietnam dans le développement de villes intelligentes.



Les deux parties ont convenu d’améliorer l’efficacité de leur coopération dans l’agriculture, les transports, l’éducation, le tourisme, ainsi que des échanges entre les Vietnamiens et les Singapouriens. Elles ont également décidé de renforcer leur coopération dans la lutte contre la corruption ainsi que l’entraide judiciaire, de resserrer la collaboration entre les organes exécutifs, législatifs et judiciaires des deux pays, tant au niveau bilatéral que multilatéral.



Concernant les questions internationales et régionales, les deux parties ont souligné que le Vietnam et Singapour partageaient des valeurs et intérêts communs en termes de paix, de stabilité et de développement. Les dirigeants singapouriens ont déclaré tenir en haute estime le soutien du Vietnam pour le système commercial multilatéral et ses contributions importantes à l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Ils ont affirmé la volonté de coopérer avec le Vietnam et d’autres pays concernés pour accélérer les négociations de l’Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP).



S’agissant des dernières évolutions de la situation en Mer Orientale, les deux parties ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime. Elles ont appelé à un règlement pacifique des différends sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à une application rigoureuse et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), à l’accélération des négociations pour parvenir rapidement à un Code de Conduite (COC) en Mer Orientale efficace, substantiel et conforme au droit international.



Le même jour, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a rendu visite à l’ambassade du Vietnam à Singapour et rencontré des Vietnamiens dans ce pays.



Le 24 septembre, il ira fleurir la statue du Président Ho Chi Minh à Singapour, présidera une table ronde avec des entreprises singapouriennes et rencontrera des représentants de grands groupes locaux investissant au Vietnam. -VNA