Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (droite) et le directeur général de la société Lotte Asset Development, Lee Kwang-young. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a reçu le 23 septembre à Hanoï le directeur général de la société Lotte Asset Development relevant du groupe sud-coréen Lotte, Lee Kwang-young.



Soulignant le développement de la coopération entre les deux nations dans l’économie, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a affirmé que la République de Corée était actuellement le plus grand investisseur étranger au Vietnam.



Il a ensuite déclaré apprécier les investissements du groupe Lotte au Vietnam, ainsi que ses contributions aux exportations de produits agricoles vietnamiens sur le marché sud-coréen et d’autres pays dans le monde. Il a également reconnu la participation active du groupe sud-coréen à des programmes sociaux au Vietnam.



Encourageant la société sud-coréenne à investir dans de nouveaux secteurs, notamment les infrastructures des transports, l’énergie et le développement urbain, le vice-Premier ministre a souligné que le gouvernement vietnamien créait toujours des conditions optimales aux investisseurs.



Le directeur général de Lotte Asset Development a remercié le gouvernement vietnamien pour son soutien aux projets et programmes de Lotte qui avaient contribué à la croissance du Vietnam. Il a indiqué que Lotte se concentrait sur la mise en oeuvre de grands projets concernant le développement de villes intelligentes à Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Il a en outre souligné que sa compagnie chercherait à attirer davantage d’investisseurs sud-coréens au Vietnam et accorderait un fort soutien aux projets de start-up dans le pays. -VNA