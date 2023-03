Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu mercredi 8 mars à Hanoi le président de Sunny, Ye Liaoning, exhortant le groupe chinois à élargir ses activités au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (à droite) et le président du groupe chinois Sunny, Ye Liaoning. Photo: VNA

Trân Luu Quang a hautement apprécié le processus d’investissement du groupe Sunny et son plan d’expansion d’une valeur de 2 à 2,5 milliards de dollars dans la province septentrionale de Thai Nguyên.Il a noté que Thai Nguyên est une localité expérimenté en attraction et en facilitation des entreprises de haute technologie, comme en témoigne le choix de Thai Nguyên par le groupe sud-coréen Samsung pour implanter son projet de plus de 7 milliards de dollars.Il a suggéré au groupe chinois d’élargir ses investissements dans d’autres localités pour créer son écosystème au Vietnam, de créer des conditions permettant aux entreprises de haute technologie vietnamiennes de participer à la chaîne d’approvisionnement des équipements auxiliaires de Sunny, et d’établir un centre de recherche et de développement de haute technologie à Thai Nguyên.Le vice-Premier ministre a également proposé aux responsables de la province de Thai Nguyên de continuer à créer des conditions favorables à ce groupe.Pour sa part, Ye Liaoning s’est engagé à continuer de renforcer la coopération entre Sunny et les localités pour promouvoir la coopération commerciale au Vietnam.Lors de la réception, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a supervisé l’échange d’un protocole d’accord de coopération entre le Comité populaire de la province de Thai Nguyên et le groupe de Sunny sur la mise en oeuvre d’un projet d’investissement d’une valeur de 2 à 2,5 milliards de dollars. –VNA