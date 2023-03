New York (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha participe du 22 au 24 mars à une Conférence des Nations Unies consacrée à l'examen approfondi à mi-parcours de la réalisation des objectifs de la Décennie internationale d'action sur le thème "L'eau et le développement durable" (2018-2028) tenue à New York des États-Unis.

En marge de cet événement, Tran Hong Ha a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de nombreux pays.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (gauche) et le roi des Pays-Bas Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Photo: VNA



Lors d'une rencontre avec le roi des Pays-Bas Willem-Alexander Claus George Ferdinand, le vice-Premier ministre vietnamien a émis son souhait que la famille royale et le roi continuent de soutenir la promotion des relations entre les deux pays, notamment le soutien financier et le transfert de technologie au Vietnam dans les domaines de la transformation verte et des énergies renouvelables, de la gestion des ressources en eau et de la réponse au changement climatique.

Le roi des Pays-Bas a exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans le processus de transition verte, dont la gestion et l'utilisation efficaces des ressources en eau.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (gauche) et le secrétaire général de l'ONU António Guterres. Photo: VNA



En rencontrant le secrétaire général de l'ONU António Guterres, Tran Hong Ha a exprimé son souhait de recevoir le soutien continu des Nations Unies en matière de conseils techniques, d'expertise, de ressources financières et de technologie pour aider le Vietnam à mettre en œuvre les objectifs de développement durable, à répondre au changement climatique et à assurer la sécurité de l'eau.

Il a demandé à l'ONU d'aider les pays du bassin du Mékong à assurer l'utilisation et la gestion durables des ressources en eau et à améliorer leur capacité à réagir au changement climatique.

Pour sa part, António Guterres a décrit le Vietnam comme un modèle exceptionnel et un partenaire fiable de l'ONU, notant que ses progrès et ses engagements forts en matière de réponse au changement climatique devraient être dupliqués pour que d'autres pays suivent. L'ONU continuera à promouvoir la réforme des institutions économiques et financières internationales, afin de mieux garantir les intérêts des pays en développement, a-t-il ajouté.



Lors d'une rencontre avec la secrétaire américaine à l'Intérieur Debra Haaland, le vice-Premier ministre vietnamien a demandé aux États-Unis d'accroître leur soutien au Vietnam dans la construction et la gestion d'un système de base de données sur les ressources en eau, l'alerte précoce sur les ressources en eau et la résolution des problèmes de gestion de l'eau dans la région du Mékong, ainsi que de renforcer la coopération dans les énergies renouvelables, l'éducation et la sécurité sociale.

Les États-Unis considèrent le Vietnam comme un partenaire important dans la région et accordent plus de soutien au Vietnam dans la gestion de l'eau, la conservation de la biodiversité, l'éducation et la formation, a affirmé Debra Haaland.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha et la ministre singapourienne de la Durabilité et de l'Environnement Grace Fu. Photo: VNA



En outre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rencontré la ministre singapourienne de la Durabilité et de l'Environnement Grace Fu et le ministre indien de l'Eau et de l'Assainissement Gajendra Singh Shekhawat. Il a suggéré aux parties de renforcer leur coopération dans la gestion de l'eau, la réponse au changement climatique, etc. -VNA