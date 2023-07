Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le professeur d' énergie et de changement climatique Frank Jotzo de l'Université nationale d’Australie en visite au Vietnam. Photo : VNA

Hanoï, 11 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 11 juillet à Hanoi le professeur d'énergie et de changement climatique Frank Jotzo de l'Université nationale d’Australie en visite au Vietnam.Tran Hong Ha a fait l'éloge des réalisations exceptionnelles de l'Australie dans la réalisation des engagements internationaux en matière d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique, qui sont en partie attribués aux universitaires australiens, dont Frank Jotzo.Les deux pays ont de nombreuses priorités de coopération liées à l'adaptation au changement climatique, au zéro émission nette et à la transition énergétique juste. Les experts et les scientifiques australiens ont un rôle important à jouer dans le transfert de technologie, en donnant des conseils et en aidant le Vietnam à perfectionner les mécanismes, les politiques et les lois, a-t-il poursuivi.Le vice-Premier ministre a noté que la restructuration des institutions financières multilatérales vers l'investissement vert et la finance verte pose de nombreux défis aux pays en développement comme le Vietnam, dont le modèle de croissance dépend encore beaucoup des ressources naturelles et des combustibles fossiles. Compte tenu de cela, le Vietnam vise une croissance verte et durable avec le règlement efficace des problèmes sociaux, environnementaux et d'emploi.Il a également souligné l'attention du Vietnam à la formation des ressources humaines, considérant qu'il s'agit d'un domaine de coopération à fort potentiel entre les deux pays.Pour sa part, le professeur Frank Jotzo a estimé que les défis auxquels est confronté le Vietnam pour intégrer les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire dans le réseau électrique national sont principalement liés à des questions économiques et techniques. Le gouvernement du pays devrait concevoir des politiques préférentielles pour attirer les financements du secteur privé pour faire face à ce problème.Le professeur s'est dit prêt à contribuer activement à la coopération bilatérale en matière d'éducation et de formation et de réponse au changement climatique dans les temps à venir.- VNA