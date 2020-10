Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (droite), et le secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, s’est entretenu vendredi à Hanoï avec le secrétaire d’Etat américain, Michael Pompeo, en visite au Vietnam les 29 et 30 octobre à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.



Pham Binh Minh a remercié le gouvernement et le Département d'État américains pour leur soutien opportun et pratique dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 et les graves inondations au Centre, dont une aide de 2 millions de dollars de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).



Le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à son partenariat intégral avec les États-Unis, avant d’exprimer sa satisfaction devant le développement des relations bilatérales dans divers domaines tels que politique, économie, sécurité – défense, échanges entre habitants.



Michael Pompeo a déclaré apprécier le renforcement du partenariat intégral entre les deux pays sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique. Il a affirmé que les États-Unis soutenaient un Vietnam puissant, indépendant et prospère, jouant un rôle de plus en plus important dans la région. Il a souligné l’engagement de son pays à maintenir des relations stables et à coopérer avec le Vietnam pour promouvoir des relations substantielles, fiables, efficaces et durables, contribuant à la sécurité, à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



Les deux parties ont discuté des mesures propres à approfondir les relations bilatérales, la priorité étant donnée à la reprise des échanges réguliers de délégations, en particulier celles de haut niveau. Elles ont également abordé le renforcement de la coopération humanitaire, le traitement des conséquences de la guerre, la création de conditions propices au renforcement des relations bilatérales dans le commerce et l’investissement sur la base d’avantages mutuels.



Pham Binh Minh a déclaré saluer la mise en œuvre efficace par les deux parties du plan d'action pour une balance commerciale harmonieuse et durable. Il a affirmé l’engagement du Vietnam à créer un climat des affaires favorables pour que les entreprises américaines puissent remporter des succès durables sur son sol.



Le secrétaire d’Etat américain a apprécié les mesures prises par le gouvernement vietnamien en vue d'une relation commerciale harmonieuse et durable. Il a affirmé son soutien à la poursuite du dialogue et de la consultation pour développer des relations commerciales stables entre les deux parties.



S’agissant des questions régionales d’intérêt commun, le vice-Premier ministre vietnamien a demandé aux États-Unis de continuer de soutenir le rôle central et la solidarité de l'ASEAN et de promouvoir le partenariat stratégique ASEAN-États-Unis. Michael Pompeo a hautement apprécié le rôle du Vietnam en tant que président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. Il a déclaré souhaiter que les deux parties continuent de renforcer leur collaboration dans le traitement des défis communs, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région et dans le monde.-VNA