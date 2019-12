Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Madrid (VNA) – A l’occasion de sa participation à la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe) en Espagne, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a rencontré dimanche à Madrid Josep Borrell, Haut Representant de l'Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (CE).

Pham Binh Minh a déclaré que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec l’UE et était prêt à discuter avec elle des problèmes d’intérêt commun. Il a appelé l’UE à soutenir la ratification rapide des accords de libre-échange et de protection des investissements avec le Vietnam.

Josep Borrell a constaté que le Vietnam était l’une des économies à croissance rapide et dynamique en Asie. Il a souligné que l’UE et le Vietnam disposaient de nombreux potentiels pour développer leur coopération dans la politique, la sécurité, la défense, l’économie et la culture, ainsi que dans la participation aux opérations de maintien de la paix…

S’agissant des affaires internationales et régionales d’intérêt commun, Pham Binh Minh et Josep Borrell ont insisté sur la nécessité de maintenir la paix, la stabilité et la primauté du droit, de régler les différends par la voie pacifique, selon le droit international. Ils ont affirmé continuer de renforcer leur collaboration au sein des forums multilatéraux tels que l’ONU, l’ASEM, les forums de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), notamment en 2020, année où le Vietnam assumera la présidence tournante de l’ASEAN et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. -VNA