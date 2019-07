Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, et la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Valérie Pécresse (Photo: VNA)

Hanoi, 16 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a reçu la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Valérie Pécresse, à Hanoi le 16 juillet.

La délégation d’Ile-de-France s'est rendue dans la capitale, Hanoi, pour assister à la célébration des 30 ans de coopération entre les deux localités.

Lors de la rencontre, M. Minh a noté avec satisfaction que le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France se développait bien dans tous les domaines. Les deux pays ont notamment échangé régulièrement des délégations de haut rang, notamment la visite en France du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, en mars 2018 et la visite au Vietnam du Premier ministre français, Édouard Philippe, en novembre de la même année.

Le vice-Premier ministre a hautement apprécié le développement des liens économiques entre les deux pays, les échanges bilatéraux atteignant jusqu'à 5 milliards d'euros par an.

Il a ajouté que la coopération entre les localités et les échanges entre les peuples avaient permis d'intensifier le partenariat stratégique, en faisant correspondre les intérêts et la demande des deux pays. L’île-de-France a notamment été la première localité française à établir un partenariat avec Hanoï, jetant ainsi les bases du développement de la coopération entre les localités des deux pays, a déclaré M. Minh.

Le responsable a également salué la signature par Hanoi et l'Île-de-France d'un mémorandum d'accord sur la création d'un incubateur de startups, Hanoi French City Lab, destiné à soutenir les startups vietnamiennes et françaises dans les domaines du développement urbain, de l'environnement, de la construction de villes intelligentes et du développement durable.

M. Minh a demandé à Mme Pécresse de contribuer à l'accélération de la ratification de l'accord de libre-échange et de l'accord de protection de l’investissement entre le Vietnam et l'UE signés fin juin, afin de générer des avantages concrets pour les deux parties.

Pour sa part, Mme Pécresse a déclaré que la coopération entre Hanoi et l'Ile-de-France était un modèle à suivre pour les localités vietnamiennes et françaises.

Au cours de son séjour à Hanoi, la délégation française a participé à la cérémonie d'ouverture d'une station de surveillance de la qualité de l'air à l'ambassade de France, à un atelier sur les villes et l'innovation, et à la cérémonie de signature des documents de coopération entre les deux localités. -VNA