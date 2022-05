Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh a affirmé lors de ses rencontres avec les dirigeants japonais, les 26 et 27 mai à Tokyo, que le Vietnam attache de l’importance à son partenariat stratégique étendu avec le Japon, appelant le Japon à renforcer ses investissements au Vietnam.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh avec la présidente de la Chambre des conseillers Santo Akiko. Photo : VNA

Le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire stratégique étendu, fiable et important de premier rang, a-t-il déclaré, souhaitant que les deux parties continuent à bien mettre en œuvre des accords atteints lors des visites officielles du Premier ministre Pham Minh Chinh et du Premier ministre Kishida Fumio.

En déplacement au Japon pour la 27e Conférence internationale sur l’avenir de l’Asie et une visite de travail, le dirigeant vietnamien a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Kishida Fumio, a eu des entrevues avec le président de la Chambre des représentants Hosoda Hiroyuki et la président de la Chambre des conseillers Santo Akiko.

Le dirigeant vietnamien a rencontré le président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam Nikai Toshihiro, le secrétaire général Motegi Toshimitsu et le chef des relations publiques Kono Taro du Parti libéral démocrate.

Il a également reçu le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa, et le ministre des de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie Hagiuda Koichi, les gouverneurs des préfectures de Kanagawa et de Gunma, les responsables de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et du Conseil de promotion de la diplomatie populaire.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a plaidé pour le renforcement des investissements japonais au Vietnam, la diversification de la chaîne d’approvisionnement vers le Vietnam, la facilitation de la vie de la communauté vietnamienne au Japon, l’intensification des échanges populaires et la coordination des activités célébrant le cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales.

Le dirigeant japonais ont affirmé l’importance des relations avec le Vietnam, hautement apprécié ses réalisations en matière de développement socio-économique et de prévention de l’épidémie du Covid-19, la position et le rôle de plus en plus importants du Vietnam dans la région et le monde ; et ont apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement du Japon.

Le Premier ministre Kishida Fumio a évoqué ses bonnes impressions de sa récente visite au Vietnam, et affirmé pousser la mise en œuvre effective des résultats des visites mutuelles des Premiers ministres des deux pays.

Pour leur part, le président de la Chambre des représentants Hosoda Hiroyuki et la présidente de la Chambre des conseillers Santo Akiko ont affirmé intensifier les échanges entre les organes de la Diète du Japon et l’Assemblée nationale du Vietnam, souhaiter renforcer la coordination dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux, et soutenir le gouvernement pour déployer sa coopération intégrale et étendue avec le Vietnam.

Saluant la volonté du Vietnam de construire un environnement des affaires ouvert et transparent, le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa, et le ministre des de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie Hagiuda Koichi ont convenu d’élargir la coopération bilatérale dans l’innovation technologique, l’assurance de la chaîne d’approvisionnement, la transformation numérique, la lutte contre le changement climatique, la prochaine ouverture du marché aux longanes vietnamiens et la reprise rapide des déplacements des citoyens des deux pays.

Les deux parties ont également discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun, convenant de renforcer leur coordination étroite dans les forums internationaux et régionaux tels que les Nations unies, l’ASEAN, le Mékong, de travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Les responsables de la JICA et du Conseil de promotion de la diplomatie populaire ont affirmé continuer à travailler ensemble pour éliminer les obstacles aux projets d’aide publique au développement (APD), étendre les APD au Vietnam et organiser prochainement des délégations d’entreprises japonaises au Vietnam pour explorer les opportunités d’investissement et contribuer efficacement aux liens bilatéraux. – VNA