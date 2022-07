Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a reçu le 26 juillet à Hanoï le ministre lao des Finances, Bounchom Ubonpaseuth, au cours de laquelle l'hôte a affirmé que le Vietnam partageait ses bonheurs et ses difficultés avec le Laos.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai (droite) et le ministre lao des Finances, Bounchom Ubonpaseuth. Photo : VNA

Soulignant leur coopération bilatérale et leur amitié traditionnelle, Lê Minh Khai a déclaré que la visite officielle de Bounchom Ubonpaseuth contribuait au succès de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

Le vice-Premier ministre a félicité le Parti, l'État et le peuple lao pour les réalisations qu'ils ont enregistrées après près de 40 ans de déploiement de l’œuvre de Renouveau, et a estimé que le pays voisin surmontera les défis actuels et récoltera davantage dans les temps à venir.

Il a également informé l'invité de la situation macro-économique du Vietnam et de la collecte du budget l'année dernière et au cours du premier semestre de cette année, affirmant que le produit intérieur brut (PIB) national au cours des six derniers mois a augmenté de 6,42 %, que l'inflation a été maîtrisée à 2,44 %, et la collecte budgétaire a atteint 66,7 % de l'estimation et a augmenté de 19,9 % d'une année sur l'autre.

Pour les relations bilatérales, Lê Minh Khai a déclaré que la coopération s'était élargie et approfondie, et s'est dit ravi des résultats de la coopération dans tous les domaines, en particulier la finance.

Le ministre lao a, pour sa part, informé le vice-Premier ministre vietnamien des résultats de la séance de travail entre les deux ministères des Finances, au cours de laquelle ils ont examiné le plan de coopération pour 2025 et la gestion de la dette publique, ainsi que l'expérience en matière de recouvrement budgétaire.

Parlant des difficultés rencontrées par le Laos dans la collecte du budget, la gestion de la dette publique et le contrôle de l'inflation au premier semestre, il a suggéré que le Vietnam envoie des experts pour aider le pays voisin avec des solutions pour faire face aux problèmes financiers et monétaires, réformer les entreprises d'électronique et soutenir les entreprises publiques.

À cet égard, Lê Minh Khai a exhorté les deux ministères à intensifier l'échange d'expériences dans les politiques financières, fiscales et monétaires.



Il a également suggéré au Laos d'exploiter les sources de revenus conformément aux réglementations légales, de mieux contrôler les envois de fonds étrangers, d'assurer la stabilité de la monnaie et de calculer raisonnablement le plafond du ratio dette publique/PIB.- VNA