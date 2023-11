Le vice-Premier ministre vietnamien Le Minh Khai (droite) a reçu le 2 novembre à Hanoï le directeur général du groupe américain Rosen Partners LLC , Daniel Rosen. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Le Minh Khai a reçu le 2 novembre à Hanoï le directeur général du groupe américain Rosen Partners LLC, Daniel Rosen.

Le Minh Khai a décrit les États-Unis comme le plus grand importateur du Vietnam au cours de ces dernières années, tandis que le Vietnam est le septième partenaire commercial des États-Unis dans le monde et son plus grand partenaire commercial au sein de l'ASEAN. Le commerce bilatéral a dépassé 123 milliards de dollars l'année dernière, en hausse de 11% sur un an.

Les États-Unis sont le principal partenaire d'investissement du Vietnam, avec 1 306 projets opérationnels d'une valeur de 11,8 milliards de dollars, se classant au 11e rang sur 143 pays et territoires investissant dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

Le Vietnam accueille toujours les groupes étrangers, dont Rosen Partners LLC, pour investir sur le marché de la construction et de l'immobilier, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam donne la priorité aux investissements dans de nouveaux secteurs en vogue, tels que les applications de haute technologie, la transformation verte et les infrastructures commerciales. Le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables pour la mise en oeuvre de ce projet de Rosen Partners LLC à Hanoï, a-t-il ajouté.

Le vice-Premier ministre a suggéré à Rosen Partners LLC de continuer à travailler en étroite collaboration avec le Comité populaire de Hanoï, les ministères et les agences concernés pour concrétiser les opportunités d'investissement et démarrer son projet dès que possible.

Il a espéré que Rosen Partners LLC appellerait les entreprises du monde entier à investir au Vietnam dans un esprit d'harmonisation des intérêts et de partage des risques.

Daniel Rosen, pour sa part, a déclaré que Rosen Partners LLC prévoyait de construire un parc de divertissement de classe mondiale à Hanoï, apportant ainsi sa marque de renommée mondiale dans la capitale du Vietnam.

Il a estimé que sa marque renommée contribuerait positivement à attirer davantage de touristes au Vietnam dans un avenir proche. Il a également exprimé le souhait de recevoir le soutien du gouvernement vietnamien pour faire des affaires à long terme au Vietnam.

À partir de ces premières étapes, ainsi que de ses relations, Rosen Partners LLC appellerait davantage d'entreprises à investir au Vietnam, a-t-il ajouté. -VNA