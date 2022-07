Le vice-Premier ministre Le Minh Khai (droite) et le directeur général de Grab, Anthony Tan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En recevant le 19 juillet le directeur général de Grab, Anthony Tan, le vice-Premier ministre Le Minh Khai a a mis l'accent sur la promotion de l'esprit "bénéfices harmonieux, risques partagés".



Le vice-Premier ministre a indiqué que les activités de l'économie partagée concernaient notamment les petites et moyennes entreprises, les travailleurs défavorisés. Par conséquent, en plus d'accompagner activement la transformation numérique et de soutenir les startup innovantes au Vietnam, Grab doit prêter attention au principe de partage des intérêts et partager des informations rapidement, de manière transparente et publique, a-t-il dit, ajoutant que le Vietnam soutenait les entreprises opérant conformément à la loi.



Le Minh Khaia également déclaré apprécier la coopération de Grab avec le gouvernement vietnamien pour surmonter les difficultés de la période de distanciation sociale et de la période post-COVID-19. Selon lui, le Vietnam salue le plan de coopération de Grab pour soutenir la transformation numérique, le développement de l'économie numérique et l'inclusion financière.



Exprimant son désir d’opérer à long terme au Vietnam, Anthony Tan a déclaré que Grab travaillait avec des partenaires vietnamiens pour développer une stratégie pour le marché. Selon lui, depuis 2014, son groupe et les partenaires ont payé 2.700 milliards de dongs d'impôts au Vietnam. Il a remercié le vice-Premier ministre Le Minh Khai pour ses idées afin que Grab puisse continuer à s'améliorer dans son processus de développement.-VNA