Hanoï, 28 juillet (VNA)- Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a exhorté vendredi à compléter les mécanismes et les politiques, en particulier les réglementations relatives aux appels d'adjudications et à la décentralisation administrative, afin de décaisser prochainement le programme de relance socio-économique.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai. Photo : VNA



S’adressant à la première réunion du Comité de pilotage sur la mise en œuvre du Programme de développement et de relance socio-économique, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, également chef de ce Comité, a hautement apprécié la participation des ministères, des secteurs et des localités dans le déploiement du programme, et a notamment applaudi la mise en œuvre de politiques visant à réduire les impôts et les frais pour les entreprises et les personnes touchées par la pandémie.



Entre-temps, il a précisé que 48.000 milliards de dongs ont été décaissés à ce jour pour les activités de relance et de développement socio-économiques post-COVID-19 dans le pays.

Il a demandé aux ministères et secteurs de mettre en œuvre le programme de manière créative et radicale etde se concentrer sur l'identification claire des problèmes en suspens, afin d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du plan.



S'agissant du capital d'investissement public, le chef adjoint du gouvernement a proposé de perfectionner rapidement les procédures liées aux projets à cet égard, et a notamment ordonné au ministère du Plan et de l'Investissement d'établir une liste des projets ayant terminé les procédures pour le présenter au Comité permanent de l'Assemblée nationale à la prochaine réunion.



D'autre part, il a proposé aux ministères, secteurs et localités d'accélérer les progrès de la mise en œuvre du programme, et de décaisser les fonds distribués de manière plus drastique, notamment les forfaits de soutien de location pour les travailleurs, et l'intérêt préférentiel pour les entreprises, les coopératives et les habitants. - VNA