Lors de l'entretien (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - A l'invitation du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE), Pham Binh Minh, le ministre des Affaires étrangères de Lettonie, Edgars Rinkevics, a effectué une visite officielle au Vietnam du 16 au 17 juillet.

Lors de l’entretien du 17 juillet, le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh a exprimé sa conviction que les résultats de la visite contribueraient à créer de nombreuses motivations pour l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays. Les deux parties ont échangé des mesures spécifiques visant à promouvoir les relations bilatérales, notamment en renforçant les échanges de délégations à tous les niveaux, afin de rechercher des possibilités d'élargir la coopération dans les domaines, surtout dans l’économie, le commerce et l’investissement.

Les deux parties sont convenues de créer des conditions favorables pour les exportations vietnamiennes telles que les produits agro-sylvico-aquatiques, les articles textile et d’habillement, les chaussures, les produits en bambou et rotin, le bois... vers la Lettonie et les pays baltes comme les produits d’excellence de la Lettonie tels que les technologies vertes, la transformation des aliments, l’exploitation et la transformation du bois, la production de machines et d’équipements, etc., ayant la possibilité d’entrer sur les marchés du Vietnam et de l’ASEAN.

Le vice-Premier ministre et ministre Pham Binh Minh a remercié le soutien de la Lettonie, en tant que membre de l'Union européenne, à la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et de l'accord de protection de l’investissement (EVIPA). Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a affirmé son soutien et plaidera en faveur de la ratification et de la mise en œuvre rapide des deux accords susmentionnés, contribuant ainsi à apporter des avantages concrets aux relations entre le Vietnam et la Lettonie en matière économique, commerciale et d’investissement.

Les deux parties ont échangé des orientations de coopération bilatérale dans les domaines potentiels comme l’éducation, la formation, le travail, le tourisme, le transport…

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a félicité le fait que les deux parties avaient signé l’Accord de coopération dans l’éducation par les deux pays et organisé un colloque des entreprises vietnamiennes et lettones lors de cette visite.

Pham Binh Minh et Edgars Rinkevics ont salué la coopération efficace entre les deux pays lors de forums multilatéraux et ont convenu de continuer la coordination étroite dans le cadre de l’ONU, de l’ASEM et d’autres forums.

Pham Binh Minh a remercié la Lettonie d'avoir soutenu la candidature vietnamienne au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021, souhaitant continuer de recevoir la coordination étroite de la Lettonie au Conseil de sécurité de l’ONU.

Les deux parties ont échangé des questions régionales et internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance de la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime.

La Lettonie a affirmé soutenir le règlement des différends en mer Orientale par voie pacifique, le non recours à la force ni la menace d'y recourir selon les dispositions du droit international, dont la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982. -VNA