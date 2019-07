Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh et le secrétaire général assistant du cabinet du Premier ministre du Japon, Nobukatsu Kanehara. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh a exprimé sa satisfaction devant le développement intégral et concret du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon lors d'une rencontre lundi 15 juillet à Hanoï du secrétaire général assistant du cabinet du Premier ministre du Japon, Nobukatsu Kanehara.

Il s’est déclaré satisfait du renforcement de la confiance politique, de la multiplication des visites régulières de haut niveau et des relations de coopération de plus en plus étroites dans la défense, la sécurité, l’économie, le commerce et l’investissement entre le Vietnam et le Japon.

Pham Binh Minh a félicité le Japon pour l’organisation réussie du Sommet du G20 et remercié le gouvernement japonais pour son accueil chaleureux accordé au Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de sa visite au Japon et de sa participation à cet événement.



Nobukatsu Kanehara, qui est aussi secrétaire général adjoint du secrétariat de sécurité nationale du Japon, a affirmé que son pays souhaitait renforcer sa coopération avec le Vietnam et continuer à aider le pays dans son processus de développement rapide et durable.



A propos des questions régionales et mondiales d’intérêt commun, les deux parties ont convenu de partager régulièrement des informations ; de continuer à resserrer leur collaboration lors des forums multilatéraux, en particulier au sein de l’ONU ; de renforcer les mécanismes de collaboration de l’ASEAN élargis et le partenariat Japon - Mékong dans le contexte où le Vietnam assume la mission d’un coordonnateur des relations ASEAN-Japon pour la période 2018-2021, du président de l'ASEAN pour 2020 et du membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021. -VNA