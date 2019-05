Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (gauche) et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le 22 mai à Washington. Photo: VNA



Washington (VNA) – Sur invitation du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh effectue les 22 et 23 mai une visite officielle aux Etats-Unis.

Le 22 mai, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu un entretien avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et des rencontres avec le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Charles Kupperman, l’assistance du président américain et conseiller à la sécurité nationale Keith Kellogg.

Lors de ces rencontres, Pham Binh Minh a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance et était prêt à travailler avec la partie américaine pour consolider et intensifier les relations du partenariat intégral Vietnam – Etats-Unis, sur la base du respect de l'indépendance et de la souveraineté nationales, de l' intégrité territoriale, des institutions politiques de chaque pays, pour les intérêts des deux pays, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, à la promotion de la coopération et du développement dans la région Asie-Pacifique.

Exprimant sa satisfaction devant le développement actif et intégral des relations bilatérales ces dernières années, le vice-Premier ministre vietnamien a déclaré que les deux pays possédaient encore de nombreux potentiels et opportunités de coopération aux niveaux bilatéral, régional et international, avant de souligner la nécessité de maintenir leurs liens économiques et commerciaux et de promouvoir leur coopération dans l’éducation, la formation, les sciences et technologies, la sécurité, la défense et le règlement des conséquences de la guerre.

Pour sa part, les responsables américains ont affirmé continuer la coopération avec le Vietnam et rendre plus efficace ces relations bilatérales pour les rehausser à un nouveau niveau.

Ils ont demandé de multiplier les échanges de délégations, de promouvoir les relations dans l’économie, le commerce et l’investissement dans l'intérêt commun, et de favoriser la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences de la guerre, dont le projet de décontamination de la dioxine dans l'aéroport de Bien Hoa.

Discutant des questions régionales et internationales, Pham Binh Minh a apprécié le rôle des Etats-Unis dans la mise en œuvre de l’Initiative du Bas-Mékong (IMT), avant de demander aux Etats-Unis d’intensifier leur collaboration avec le Vietnam au sein des mécanismes de coopération multilatérale et régionale, notamment en 2020 année où le Vietnam assumera la présidence de l’ASEAN.

Concernant les questions liées à la Mer Orientale, les deux parties ont réaffirmé soutenir le règlement des différends par des mesures pacifiques sur la base du respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS) avant d’appeler à respecter des procédures diplomatiques et juridiques et mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir rapidement au Code de conduite en Mer Orientale (COC).

La partie américaine a affirmé continuer de jouer un rôle actif dans le règlement des questions au sein de la région indo-pacifique afin de maintenir un ordre fondé sur des règles, promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et le développement régional dans les domaines importants. -VNA