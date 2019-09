Hung Yên (VNA) – L’usine de fabrication et d’assemblage automobile Maz Asia a été inaugurée et mise en service jeudi 26 septembre dans la commune de Chinh Nghia, district de Kim Dong, province de Hung Yên (Nord), lors d’une cérémonie honorée par la présence du vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko.

Le vice-Premier ministre biélorusse Igor Lyashenko (3e, de gauche à droite) lors de la cérémonie. Photo: VNA



D’une superficie totale de 5 ha, le projet va consacrer 300 milliards de dôngs (13,04 millions de dollars) à sa première phase et produira 2.000 camions de grande taille destinés aux marchés domestique et étrangers.L’usine créera plus de 200 emplois dans un avenir proche et 1.000 autres dans la deuxième phase. À partir de 2020, elle contribuera environ 300 milliards de dôngs.aux coffres de la localité.Au cours d’une séance de travail avec les autorités provinciales, Igor Lyashenko les a remerciées d’avoir apporté tout le soutien possible aux entreprises biélorusses au cours des dernières années.Le dirigeant biélorusse a indiqué que le projet va jeter les bases permettant à la Biélorussie de se lancer à l’avenir dans d’autres projets d’investissement à Hung Yên, renforçant ainsi davantage l’amitié bilatérale.Il a ajouté que son pays va assister la province de Hung Yên dans la formation de la main-d’œuvre, le transfert de technologie et la production industrielle dans un avenir proche.Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Dô Tien Sy, a salué les contributions de la Biélorussie au développement local et a souhaité que le pays encourage ses entreprises à investir au Vietnam et à Hung Yên en particulier.Il s’est également engagé à créer les conditions favorables permettant aux entreprises biélorusses de faire des affaires dans la localité. – VNA