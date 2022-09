New York, 24 septembre (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a présidé une cérémonie marquant la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et le 45e anniversaire de l'adhésion du Vietnam aux Nations Unies (20 septembre), en présence de des représentants de l'ONU ainsi que des dirigeants, des ministres et des fonctionnaires des États membres.

Lors de la cérémonie marquant la Fête nationale du Vietnam et l'adhésion à l'ONU. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, Pham Binh Minh a informé les participants du processus de développement du pays au cours des sept dernières décennies ainsi que de ses contributions exceptionnelles depuis qu'il est devenu le 149e membre de l'ONU le 20 septembre 1977.



Il a souligné que la similitude des valeurs et des principes importants a créé la base de la coopération et du partenariat entre le Vietnam et l'ONU. Les valeurs que l'ONU a promues sont aussi les valeurs que des générations de Vietnamiens se sont battues et sacrifiées pour protéger - ce sont la paix, l'indépendance nationale et la justice, a souligné Pham Binh Minh.



Au milieu des incertitudes internationales, le vice-Premier ministre vietnamien a une fois de plus affirmé le rôle essentiel de la solidarité internationale et du multilatéralisme, avec l'ONU au centre. Il a également affirmé le ferme soutien et l'engagement du Vietnam envers le rôle de l'ONU dans la direction et la coordination des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux. S'exprimant lors de l'événement, Pham Binh Minh a informé les participants du processus de développement du pays au cours des sept dernières décennies ainsi que de ses contributions exceptionnelles depuis qu'il est devenu le 149e membre de l'ONU le 20 septembre 1977.Il a souligné que la similitude des valeurs et des principes importants a créé la base de la coopération et du partenariat entre le Vietnam et l'ONU. Les valeurs que l'ONU a promues sont aussi les valeurs que des générations de Vietnamiens se sont battues et sacrifiées pour protéger - ce sont la paix, l'indépendance nationale et la justice, a souligné Pham Binh Minh.Au milieu des incertitudes internationales, le vice-Premier ministre vietnamien a une fois de plus affirmé le rôle essentiel de la solidarité internationale et du multilatéralisme, avec l'ONU au centre. Il a également affirmé le ferme soutien et l'engagement du Vietnam envers le rôle de l'ONU dans la direction et la coordination des efforts multilatéraux pour répondre aux défis mondiaux.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh. Photo : VNA

Pham Binh Minh a exprimé son espoir que des amis internationaux soutiendront la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025 afin qu'il puisse contribuer davantage à la mission de l'ONU de garantir et de promouvoir les droits de l'homme.



Les dirigeants de l'ONU et les représentants des pays ont exprimé leur impression sur les réalisations du peuple vietnamien au cours des 77 dernières années, de la lutte pour la libération nationale et la réunification au développement socio-économique ces dernières années.



Ils ont salué les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification ainsi que ses contributions actives, équilibrées et responsables aux affaires communes de l'ONU et de la communauté internationale.- VNA Pham Binh Minh a exprimé son espoir que des amis internationaux soutiendront la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025 afin qu'il puisse contribuer davantage à la mission de l'ONU de garantir et de promouvoir les droits de l'homme.Les dirigeants de l'ONU et les représentants des pays ont exprimé leur impression sur les réalisations du peuple vietnamien au cours des 77 dernières années, de la lutte pour la libération nationale et la réunification au développement socio-économique ces dernières années.Ils ont salué les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre de sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification ainsi que ses contributions actives, équilibrées et responsables aux affaires communes de l'ONU et de la communauté internationale.- VNA

source