Le président de la République, Vo Van Thuong (droite), remet la décision au vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la République, Vo Van Thuong, a remis le 18 avril à Hanoï une décision nommant le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu au poste d’ambassadeur du Vietnam au Japon et en République des Îles Marshall pour 2023-2026.



Le vice-ministre Pham Quang Hiêu, également président de la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a exprimé son honneur de recevoir cette nomination au moment où le Vietnam et le Japon célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Il s'est engagé à faire tout son possible pour contribuer à renforcer les relations bilatérales au cours de son mandat.



Le diplomate a promis de travailler dur pour promouvoir les investissements dans les infrastructures et le développement des hautes technologies, la transformation numérique, la transition verte, renforcer les échanges interpersonnels et les relations entre les localités des deux pays.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Pham Quang Hiêu, également président de la Commission d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer. Photo: VNA



Le Japon est un partenaire stratégique important du Vietnam en matière d'aide publique au développement (APD), de commerce et d'investissement. Les relations bilatérales n'ont cessé de se développer dans tous les domaines. -VNA